Alejandro Perea, la revelación del ciclismo paralímpico

Redacción deportes

"Esta es mi familia, para ellos siempre he sido campeón y hoy lo soy para el mundo". Con esas palabras daba gracias Alejandro Perea al recibir su medalla de oro que lo avala como campeón en la prueba del scratch en el Mundial de Paracycling que se llevó a cabo en Río de Janeiro. En la competencia que se desarrolló en marzo, en Brasil, Perea, en dos ocasiones, fue mejor que todos. La primera en la prueba del kilómetro en la categoría C2 y en la del scratch. En esta última, el antioqueño barrió con todo. De hecho, cuando faltaban 12 vueltas para el final le tomó una vuelta de ventaja a los demás competidores.

A este ciclista de 21 años le gustó siempre ganar desde el inicio. El arranque en Río no dejó un buen sabor. Un error en los exámenes que clasifican a cada deportista dentro de una de las cinco categorías que existe en el ciclismo paralímpico anuló los tiempos de su primera salida . Perea había sido inscrito en la C1, que es la de mayor discapacidad, y en esa competencia marcó el mejor tiempo. Por eso los jueces decidieron reclasificarlo en la C2. Perdió lo hecho y tuvo que salir a la pista de nuevo. Cuando existe talento se gana en donde sea. Y Perea de nuevo fue el más rápido.

Ni el error en el registro llegó a limitar a alguien como Perea, quien sufre de displasia epifisiaria múltiple, es decir, una enfermedad que afecta el crecimiento y la formación de los huesos. Por eso, en Río marcó la diferencia, al igual que en los cinco años consecutivos que se ha ganado el rótulo de campeón nacional. El lunes en la mañana llegó a nuestro país junto a otras dos medallistas: Carolina Munevar y Paula Ossa. Una ganó bronce en los tres mil metros persecución individual categoría C2 y la otra se colgó la plata en el scratch C5. El antioqueño habló con El Espectador a su llegada a Bogotá.

¿Algo cambia cuando se levanta con dos medallas de oro encima?

Es una alegría que no te cabe en el cuerpo, hay que saberla manejar, pero yo pienso que uno no es los logros ni las medallas que consigue. Uno tiene que ser una persona que, a pesar de los triunfos, sigua siendo la mismo. Nunca debes verte como alguien inferior. Siempre debes pensar en ser mejor y que eres igual a la persona a la que tienes al lado.

¿Cuando se llega a una primera competencia y se gana dos medallas de oro, qué se siente?

Yo he trabajado muy duro a nivel nacional porque no había tenido la oportunidad de hacerlo en el exterior. He sido cinco años consecutivos campeón en Colombia. Y tres años siendo múltiple campeón nacional. Siempre he trabajado fuerte y me he exigido al máximo. No es una labor que uno hace de buenas a primeras.

¿Cuál es la gratificación como deportista, ajeno a las medallas o títulos, que lo hace seguir trabajando?

Disfrutar lo que se hace, disfrutar del ciclismo. Levantarse cada día a dar pedalazos y agarrar la bicicleta.

¿Siempre le gusto el deporte y en especial el ciclismo?

En mi familia nunca estuvo inculcado el ciclismo. Puedo decir que soy pionero de eso también en mi casa. Yo aprendí en el año 2013 lo que es el ciclismo de competencia, aunque desde muy niño me gustó montar bicicleta. Lo hago desde los 13 años.

¿Cómo se convence a una persona con alguna discapacidad de ser un deportista paralímpico?

El deportista se caracteriza por el anhelo de ganar. Y cuando tú empiezas sobre una bicicleta y comienzas a montar con tus compañeros y ellos te impulsan a dar más, ahí empieza cierta rivalidad. Y comienza la competencia. Luego, cuando estás en esa disputa y si te llega a ir bien, al final, lo que quieres es más. Con eso llega el apoyo que da la familia y que hace que puedas competir en más carreras. Ahí te empiezas a ver como deportista porque se convierte en algo que amas.

¿Qué referentes del ciclismo convencional o paralímpico tiene?

Yo admiro mucho a personas como Javier Serna y Marlon Pérez, que son los primeros campeones mundiales en Antioquia en el ciclismo paralímpico y que han trabajado muchísimo para estar en lo más alto.