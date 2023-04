Álvaro Hodeg, el mejor colombiano en la segunda etapa del Giro de Sicilia

🔥 A Vittoria è battaglia tra velocisti! Guarda l'ultimo emozionante km della tappa 2 de #IlGirodiSicilia @CA_Ita!

.

🔥 The battle among the sprinters is on in Vittoria! Watch the last exciting km of stage 2 of #IlGirodiSicilia@CA_Ita!@livigno @VisitSicilyOP @Regione_Sicilia pic.twitter.com/FM4Yf6WZ5t