Así está la salud de Fernando Gaviria, después de la caída en el Giro de Italia

Fernando Gaviria sigue aguantando en el pelotón del Giro de Italia 2023. Foto: Twitter: Movistar

Fernando Gaviria no se baja del Giro de Italia. El colombiano sigue al pie del cañón, a pesar de las caídas, los inconvenientes y los constantes retiros de la carrera, que ya alcanzaron las cuatro decenas.

Mire: Fernando Gaviria y los desiertos de las expectativas

El colombiano, de hecho, se vio involucrado en una fuerte caída al final de la etapa 11, cuando, al intentar meterse en los trenes del esprint, se fue al piso junto a otros compañeros.

En conversación con Caracol Televisión, canal autorizado para transmitir la carrera, el antioqueño aseguró que a pesar del golpe pudo descansar con normalidad, “mejor de lo que pensaba”.

Más: Los jugadores a seguir en el Mundial sub-20 de Argentina

“Todavía quedan oportunidades en el Giro y hay que seguir intentando. Me duele el cuello y la espalda, pero al final solo son molestias, no hay nada grave. Fue lo que me llevo a tomar la decisión de seguir, no tener ninguna frctura”, explicó el colombiano.

Antes, una vez terminó la jornada del miércoles, su equipo, el Movistar Team, dio un parte de tranquilidad, explicando lo que había pasado.

“Fernando Gaviria sufrió un golpe en el brazo izquierdo tras su caída en la 11ª etapa (...) no tiene fracturas. Sufre numerosas heridas superficiales y golpes. Pendiente de evolución” aseguró la escuadra española a través de Twitter.

También: Miami tomó la primera ventaja contra Boston en las semifinales de la NBA

🏥 Parte médico de Movistar Team tras las caídas de este miércoles en la 11ª etapa del 🇮🇹 @giroditalia | #Giro:



- @O_RodGar tiene una contusión renal, pero su estado general es bueno. Ha recibido diagnóstico inicial en el hospital de Tortona y posteriormente ha sido desplazado… pic.twitter.com/JgxQiQznHM — Movistar Team (@Movistar_Team) May 17, 2023

El colombiano, por el momento, sigue en carrera y espera conseguir un nuevo triunfo en la corsa rosa, en la que ya ganó cuatro etapas en 2017 y una en 2019.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador