Así fue la cuarta válida de la Copa Antioquia de MTB en Guarne

La cuarta válida de la Copa Antioquia de MTB se celebró en Guarne. Foto: Cortesía

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La cuarta válida de la Copa Antioquia de MTB 2026 se disputó el fin de semana en el Restaurante La Enterradora, en Guarne. El evento convocó a deportistas de distintas edades en dos jornadas de competencia, dentro del calendario regional de ciclomontañismo que organiza la Copa Antioquia en distintos municipios del departamento durante el año.

Para esta válida se establecieron dos recorridos: uno de 1,5 kilómetros para las categorías menores y otro de 3,2 kilómetros para las categorías mayores. Ambos trazados fueron diseñados aprovechando el terreno del lugar, con el objetivo de ofrecer un circuito técnico y exigente para los distintos niveles de competidores inscritos.

En la competencia participaron más de 300 ciclomontañistas provenientes de al menos 25 municipios antioqueños, entre ellos Guarne, Medellín, Rionegro, Envigado y La Ceja, además de corredores de Bogotá, Montería, Timbío, Anserma y Cauca. También estuvieron presentes clubes como Club Minero Amagá, Valeria Montrex, Aberrodar y GW Erco Sportfitness.

El sábado se disputó la modalidad Short Track (XCC), de pista corta y alta velocidad. Los campeones fueron Melissa Vargas Velásquez en Prejuvenil Damas, Emmanuel Morales Otálvaro en Prejuvenil Varones, Carlos Jiménez en categoría Máster y Jerónimo Bedoya en Junior-Senior-Élite, este último representando al equipo GW Erco.

El domingo se corrió la prueba de cross country bajo un clima soleado, que dejó un terreno seco y con presencia de polvo, lo que aumentó la exigencia para las categorías mayores. El recorrido atravesó distintos sectores del predio, incluida la zona de la granja, mientras las categorías infantiles participaron en actividades recreativas paralelas.

La Copa Antioquia de MTB 2026 continuará su calendario el próximo 23 de agosto, cuando el municipio de Amagá reciba la quinta válida, una cita que promete nuevamente reunir a los mejores exponentes del ciclomontañismo departamental en otro exigente desafío sobre las montañas antioqueñas.

Podios de la cuarta válida de la Copa Antioquia de MTB Infantil

A Damas (8-10 años) 1. Sheila Ruiz Sánchez (Club Minero Cauca) – 12:54 2. Celeste Manco Echavarría (Club de Ciclismo Cañas) – 13:35 3. Aitana Victoria Rodríguez Graciani (Valeria Montrex – Yak Brake) – 13:59

Infantil B Damas (11-12 años) 1. Sammy Liseth García Tabares (Club Minero Amagá) – 16:40 2. Gabriela Gómez Magón (Tourmalet) – 16:52 3. Mariangel Avendaño Marín (Corre Caminos Yolombó) – 18:08 Infantil A Varones (8-10 años) 1. Emmanuel Ramírez Picón (Valeria Montrex) – 20:36 2. Mateo Castaño Granados (Club Minero Amagá) – 21:07 3. Sneider Vanegas Mejía (Valeria Montrex) – 22:40

Infantil B Varones (11-12 años) 1. Luciano Jiménez (Becycling) – 23:26 2. Dylan Cardona Vallejo (El Retiro Sobre Ruedas-IMDER) – 23:43 3. Julián Adolfo Ruiz Idrobo (Club Minero Amagá) – 23:57 Superación 1. Federico Restrepo Rivera. Amagá. 2. Samuel Arroyave Quintero. El Retiro 3. Gerónimo Vélez Marín. Amagá

Prejuvenil Damas A (13-14 años) 1. Steffanny Higuita Guisao (Valeria Montrex) – 28:22 2. Celeste Calle Orozco (Independiente) – 30:55 3. Antonia Rivera Rodríguez (Valeria Montrex) – 31:53

Prejuvenil Damas B (15-16 años) 1. Sofía Castrillón Palacio (Tourmalet) – 47:42 2. Salomé Agudelo Puerta (Correcaminos Yolombó) – 48:34 3. Samanta Velásquez Flórez (Club Minero Amagá) – 49:31

Prejuvenil A Varones (13-14 años) 1. David Arias Muriel (Sistecrédito Mineros Amagá) – 36:05 2. Jerónimo Correa Rivero (Club MTC Botero Bikes) – 38:20 3. Salomón González Torres (Valeria Montrex) – 39:36

Prejuvenil B Varones (15-16 años) 1. Emanuel Toro Botero (El Retiro Sobre Ruedas-IMDER) – 34:07 2. Jerónimo Flórez Bedoya (El Retiro Sobre Ruedas-IMDER) – 34:55 3. Emmanuel Morales Otálvaro (GW Erco Sportfitness) – 35:23 Damas Única 1. Daniela Gaviria Ramírez (GW Erco Sportfitness – Club Minero Amagá) – 49:40 2. María José Giraldo (Tourmalet – Club Minero Amagá) – 58:57 3. Lina Marcela Vallejo Ríos (El Retiro Sobre Ruedas-IMDER) – 1:02:48

Máster C 1. Mario Botero (El Retiro Sobre Ruedas-IMDER) – 42:18 2. Rodrigo Ortega Salazar (Independiente) – 42:21 3. Mauricio Castaño Calle (Corporación Correcaminos) – 43:27 Máster B 1. José Luis Chaparro (JC Coach Sin Límites) – 46:34 2. Carlos Jiménez (Becycling) – 46:35 3. Jhony Jiménez (Cyclewear) – 50:32

Máster A 1. Cristian Ricardo Yepes Arroyave (Élite Bike) – 52:29 2. Jonathan Puerta Uribe (Specialized Indiana) – 57:44 3. Juan Alberto Múnera Alzate (MTC Botero Bikes) – 58:32 E-Bike 1. Daniel Arredondo (California Xtreme) – 34:42 2. Carlos Paredes Montoya (El Carmen de Viboral) – 37:28 3. Mateo Garcés (RH Bikes Service) – 37:36

Senior 1. José Manuel Valencia (Inder Girardota) – 57:38 2. Alejandro Ríos (BT Racing Trenttino) – 59:38 3. Emmanuel Bedoya Montoya (Club MTC Botero Bikes) – 1:01:09 Junior 1. Santiago Quintero Arango (GW Erco Sportfitness) – 52:05 2. Miguel Paredes Echeverri (Astranova Bike House) – 54:21 3. Genaro Ramírez Botero (Team Astranova) – 55:24

Open 1. Jerónimo Bedoya (GW Erco) – 51:32 2. Santiago Arango Román (El Retiro Sobre Ruedas-IMDER) – 52:17 3. Juan Manuel Baena Restrepo (Valeria Montrex) – 56:52

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