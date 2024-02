Así fue la presentación de los equipos del Tour Colombia 2024

La selección de Colombia de ciclismo durante la presentación de los equipos del Tour Colombia 2024 Foto: Prensa Tour Colombia

¡Para la historia! A las tres de la tarde, en la Plaza de Bolívar de Tunja, se vieron las estrellas. Con gorras y banderines del Tour Colombia, las familias esperaban atentamente la llegada de figuras como Nairo Quintana, Egan Bernal, Rigoberto Urán y el británico Mark Cavendish.

Los niños, junto a sus papás, lucían las camisetas de equipos como el Movistar o el Sky, ahora Ineos Grenadiers. Estaban separados por una malla, pero no perdían la oportunidad de gritar el nombre de sus pedalistas favoritos e, incluso, intentar algunos autógrafos.

🚵🏻‍♀️ | La Plaza de Bolívar de Tunja ya está lista para vivir, desde las 3:00 p.m., la presentación de los 24 equipos que competirán en el Tour Colombia 2.1 2024 pic.twitter.com/aysgNu05ri — El Espectador Deportes (@DeportesEE) February 4, 2024

La ilusión en los ojos de cada niño, cada familia y cada abuelo fue creciendo a cada minuto bajo el sol intenso de la capital de Boyacá. Luego de entonar los himnos de Colombia, Boyacá y Tunja, las decenas de asistentes saludaron a sus ídolos que harán vibrar las carreteras del altiplano cundiboyacense desde el martes hasta el domingo.

Primero fue el turno de las selecciones de Ecuador, Estonia y Brasil. Entre sonrisas tímidas y miradas de asombro, cada pedalista fue subiendo al escenario para hacerle frente a algunos de los seguidores más fervientes del ciclismo en el país.

“¡Bienvenidos a Boyacá!”, gritó una señora entre el público mientras seguían los aplausos.

Luego fue el momento de los equipos continentales en los que destacó GW Erco Shimano junto a Alejandro Osorio, el reciente campeón nacional de ciclismo de ruta. “Llevar esta bandera en el pecho es un motivo de orgullo. Estoy muy contento de estar aquí en Tunja, donde pude ganar, hace ocho días, la victoria más prestigiosa de mi carrera deportiva. Estoy motivado y quiero hacer las cosas al 110% para representar muy bien a Colombia y a mi equipo”, aseguró el antioqueño de 25 años.

Un rugido y un centenar de aplausos nació del público tras ver en el escenario al español Alejandro Valverde, quien ahora hace parte del staff del Movistar Team. “Es un placer estar en Colombia. Estoy disfrutando muchísimo de los aficionados, de las carreteras y los paisajes. Lo que no sé es cómo no he venido antes. Tenía que haber venido antes”, mencionó el campeón mundial en Ruta 2018.

"Tenía que haber venido antes a Colombia", Alejandro Valverde durante la presentación de los equipos del Tour Colombia 2.1 2024 pic.twitter.com/Dtcm8lQKNj — El Espectador Deportes (@DeportesEE) February 4, 2024

“He tenido grandes rivales colombianos por ganar generales y victorias de etapa. Siempre he estado ligado a los colombianos. Me he sentido parte de ellos también y he disfrutado mucho. Se sabía que los colombianos siempre han sido corredores muy buenos, sobre todo los escaladores”, agregó el español.

El público boyacense estuvo atento a cada presentación de los equipos. Pasó Orgullo Paisa, Sistecredito, Nu Colombia, Team Saitel de Ecuador, Sidi Ali de Marruecos, Swift Carbon de Brasil, Petrolike de México, entre otros.

La emoción de la Plaza de Bolívar de Tunja empezó a subir con nombres como Sergio Luis Henao, Óscar Sevilla y Aldemar Reyes. Aquella fiebre por el ciclismo tuvo su éxtasis en el momento en que Cavendish asomó su sonrisa en el escenario junto al Astana.

Las personas sacaron sus celulares, gritaron su nombre y hasta el Grupo Salpicón se unió al show para dedicarle un par de trovas al británico.

La trova del Grupo Salpicón a Mark Cavendish del Astana en el Tour Colombia 2.1 2024 pic.twitter.com/x2MQAQC6VN — El Espectador Deportes (@DeportesEE) February 4, 2024

La música del Grupo Salpicón llegó a su fin y desde el público se escuchó un solo nombre: ¡Rigo, Rigo, Rigo! El antioqueño salió con bicicleta en mano para la presentación del EF Education, una de las escuadras con mejores nombres en los que brillan Richard Carapaz, Andrey Amador, Jefferson Cepeda, Esteban Chavés y Andrea Piccolo.

“Hay que seguir apostándole a estos eventos porque aquí en Colombia tenemos demasiadas cosas bonitas. Hay que seguir trabajando y haciendo estas carreras para que nos sigan visitando”, señalo Urán.

Las palabras de Rigoberto Urán pic.twitter.com/C2WWJPiEwf — El Espectador Deportes (@DeportesEE) February 4, 2024

Y tras el equipo americano, los aplausos se hicieron sentir más. Movistar Team, con Nairo Quintana a la cabeza, salió al escenario junto a figuras como Fernando Gaviria, Ivan Ramiro Sosa, Sergio Samitier, entre otros.

La presentación, además, fue una excusa para festejarle los 34 años a Quintana, quien se mostró feliz de regresar a competir en una de las carreras más importantes.

Así le festejaron el cumpleaños a Nairo Quintana durante la presentación del Movistar Team en El Tour Colombia 2.1 2024 pic.twitter.com/YOQsP9pglV — El Espectador Deportes (@DeportesEE) February 4, 2024

La cereza del pastel fue Egan Bernal, líder de la selección de Colombia. El de Zipaquirá, junto a Hugo Andrés Rodríguez, Brandon Rivera, Germán Darío Gómez, Jhonatan Restrepo y Juan Diego Alba.

Las palabras de Egan Bernal durante la presentación de la selección de Colombia en el Tour Colombia 2.1 2024 pic.twitter.com/5TvCfxgmCR — El Espectador Deportes (@DeportesEE) February 4, 2024

La cuarta edición del Tour Colombia 2.1 2024, que contará con un total de 144 corredores en representación de 24 equipos, se iniciará en el municipio de Paipa, en Boyacá. La salida de la primera etapa el martes 6 de febrero, la cual pasará por Duitama, La Y, realizará cinco vueltas al Valle entre Tibasosa, Sogamoso, Nobsa y La Y, y finalizará en Duitama, en una fracción de 155 kilómetros.

