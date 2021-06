Así ganó Egan Bernal el Tour de Francia 2019

Hay que empezar diciendo que en esta edición del Tour de Francia que está por comenzar no contaremos con Egan Bernal. Y no es motivo de tristeza o de extrañeza. El colombiano viene de ganar el Giro de Italia, de reafirmar su valentía y su virtud para hacer historia en el ciclismo. Sin embargo, gracias a él es que desde hace dos años podemos ver el título de la carrera más añorada de este deporte como algo posible, no como la utopía que era antes de que el zipaquireño alzara el trofeo de campeón en París.