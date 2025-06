Así les fue a los colombianos en el Giro de Italia: Egan Bernal, mejor clasificado

Egan Bernal quedó séptimo en la clasificación general del Giro de Italia. Foto: AFP - LUCA BETTINI

La edición no. 108 del Giro de Italia concluyó este domingo con la consagración del británico Adam Yates en Roma. En el podio lo acompañaron dos latinoamericanos: el mexicano Isaac del Toro y el ecuatoriano Richard Carapaz, segundo y tercero respectivamente. En el top 10 hubo de la general dos colombianos.

El cundinamarqués Egan Bernal, jefe de filas del Ineos Grenadiers, firmó su mejor actuación en una gran vuelta desde el accidente que por poco le cuesta la vida en enero de 2022. Completó los 3.443 kilómetros de esta corsa rosa con 12 minutos y 42 segundos de diferencia respecto a Yates.

Para Bernal, el 2025 ha sido en general un año de buenas sensaciones. Su temporada arrancó con un doble título en los Campeonatos Nacionales. El 6 de febrero se proclamó campeón de la contrarreloj y tres días después ganó también la prueba de fondo. Por esa razón viste los colores del país en el World Tour.

Así quedaron los colombianos en el Giro de Italia 2025:

Ciclista País Equipo Tiempo (1) Simon YATES Reino Unido Team Visma | Lease a Bike 82:31:01 (2) Isaac DEL TORO México UAE Team Emirates - XRG +3:56 (3) Richard CARAPAZ Ecuador EF Education - EasyPost +4:43 (4) Derek GEE Canadá Israel - Premier Tech +6:23 (5) Damiano Caruso Italia Bahrain Victorious +7:32 (6) Giulio PELIZZARI Italia Red Bull - BORA - hansgrohe +9:28 (7) Egan Bernal Colombia INEOS Grenadiers +12:42 (8) Éiner Rubio Colombia Movistar Team +13:05 (25) Nairo Quintana Colombia Movistar Team +1:23:09 (53) Daniel Martínez Colombia Red Bull - BORA - hansgrohe +2:29:40

Tras brillar en suelo colombiano se trasladó a España para disputar la Clásica de Jaén, en la que sufrió una caída en la que se fracturó la clavícula. Tuvo que operarse y al cabo de unos días volvió a entrenarse con normalidad para preparar su participación en la Vuelta a Cataluña.

En La Volta, carrera de una semana que este año tuvo como ganador al esloveno Primoz Roglic, Egan quedó séptimo en la clasificación general. Dicho resultado demostró que el cundinamarqués tenía buenas piernas y estaba para ser protagonista en Italia.

Ya en el Giro, carrera que el pedalista de Zipaquirá supo ganar en 2021, su rendimiento también fue favorable. Aunque no estuvo en la pelea por la maglia rosa, fue el mejor de los colombianos con un séptimo puesto que demuestra que su proceso tras el accidente ha sido productivo.

La etapa en la que mejor corrió fue en la novena, 181 kilómetros entre Gubbio y Siena, que se disputaron no solo sobre el asfalto sino también en caminos destapados. Egan finalizó séptimo en esa jornada y se metió en el top 10, zona de la que saldría durante tres jornadas, pero a la que regresaría en la decimotercera fracción.

Éiner Rubio y su segundo top 10 en el Giro de Italia

La edición número 108 del Giro de Italia fue la quinta para Éiner Rubio, que finalizó en la octava posición, a 13 minutos y cinco segundos de Adam Yates. Su rendimiento en estas tres semanas fue de menos a más y supo sufrir en las jornadas de alta montaña.

Rubio arrancó su temporada con un cuarto lugar en la prueba de fondo de los Nacionales de Ruta. Después compitió en el UAE Tour (16°) y la Tirreno Adriático (20°). Antes del Giro participó en la clásica Milán-Turín, de la que fue quinto. Las sensaciones eran buenas.

Con su octavo puesto en este Giro, el boyacense completó su segundo top 10 en una gran vuelta. El año pasado, también en Italia, el pedalista del Movistar Team finalizó en la séptima posición de la corsa rosa, a más de 15 minutos de Tadej Pogacar, ganador de esa edición.

La etapa de esta Corsa Rosa en la que más se destacó el pedalista boyacense fue la 17, entre San Michele all’Adige y Bormio (155 kilómetros), de alta montaña. En los Alpes tuvo buenas piernas y eso le permitió afianzarse entre los 10 mejor clasificados.

Los demás representantes de Colombia

Rubio contó con Nairo Quintana —campeón del Giro de Italia en 2014— como gregario. El experimentado corredor acompañó en algunos ascensos a su paisano y lo ayudó a meterse en la parte alta. Finalizó en la casilla 25 de la general, a una hora, 23 minutos y nueve segundos.

Nairo aprovechó este domingo en la previa de la etapa 21, la que pone fin a esta gran vuelta, para saludar al Papa León XIV en el Vaticano. El experimentado pedalista y el recién nombrado sumo pontífice compartieron un apretón de manos y su encuentro fue breve.

Daniel Felipe Martínez, integrante del Red Bull -BORA - hansgrohe y subcampeón de esta carrera el año pasado, no brilló como en 2024 y finalizó la ronda italiana en la casilla 53, a 2:29:40. Cabe aclarar que su participación en este Giro no era como jefe de filas, sino como gregario de Primoz Roglic, quien abandonó en la etapa 16.

De los cinco colombianos que arrancaron la edición no. 108 del Giro de Italia solo hubo uno que no pudo terminar las tres semanas. El cundinamarqués Brandon Rivera, compañero de Egan Bernal en Ineos Grenadiers, no hizo parte de la partida en la fracción 14 por un problema médico.

