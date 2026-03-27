Así quedó la clasificación general de la Vuelta a Cataluña tras el triunfo de Vingegaard

Jonas Vingegaard celebra su triunfo. Foto: AFP - JOSEP LAGO

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Sin rival en la montaña, Jonas Vingegaard firmó una exhibición este viernes en la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña, con final en el exigente Coll de Pal. El danés no solo se quedó con la victoria del día, sino que además se adueñó del liderato de la clasificación general, confirmando su condición de gran favorito en esta carrera de una semana.

El jefe de filas del Team Visma-Lease a Bike lanzó su ataque a siete kilómetros de la meta, en el punto más duro del ascenso, y desde entonces nadie pudo seguirle el ritmo. Uno a uno, sus rivales fueron cediendo ante su pedalada constante, incluidos nombres de peso como Remco Evenepoel y Joao Almeida, que poco pudieron hacer ante la superioridad del doble campeón del Tour de Francia.

Vingegaard cruzó la meta en solitario tras una demostración de fuerza y control. Aventajó en 51 segundos al austríaco Felix Gall, quien fue el mejor del resto, mientras que el francés Lenny Martinez completó el podio del día a 1:01. Diferencias claras que reflejan el dominio del danés en la alta montaña.

En cuanto a los colombianos, Santiago Buitrago fue el mejor ubicado en la etapa y en la general, manteniéndose competitivo dentro del top 15. Más atrás llegaron Nairo Quintana y Einer Rubio, quienes resistieron como pudieron en una jornada especialmente exigente, mientras que Iván Ramiro Sosa y Samuel Flórez cedieron más tiempo en una subida que marcó grandes diferencias.

Con este resultado, la Vuelta a Cataluña entra en su recta final con un líder sólido y difícil de destronar. Vingegaard no solo golpeó la mesa, sino que dejó claro que, en la montaña, hoy por hoy no tiene rival en este pelotón.

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