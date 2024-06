Así quedó la clasificación general de la Vuelta a Colombia tras la cuarta etapa

Wilson Peña del Team Sistecrédito, ganador de la cuarta etapa de la Vuelta a Colombia 2024 Foto: Fedeciclismo / @andersonbonilla01

El ciclista Wilson Peña (Team Sistecrédito) se quedó con la cuarta etapa de la Vuelta a Colombia, disputada entre Mariquita y el Alto del Sifón, que contó con un recorrido exigente de 116 kilómetros.

El zipaquireño de 26 años se impuso en un final en subida a Julián Cardona (Team Medellín) y Rodrigo Contreras (Nu Colombia). Peña registró un tiempo de cuatro horas, dos minutos y cuatro segundos.

“Esta victoria significa muchas cosas. Es mi primera etapa en una Vuelta a Colombia y me pone muy feliz. El equipo está muy bien y está muy fuerte. Seguimos en la lucha de esta carrera”, dijo Wilson Peña tras el final de la carrera.

“Rodar sobre los 4.000 metros no es para nada agradable. No es algo que se desea hacer. Uno no se oxigena y ya al final no es nada conveniente, pero es lo que amamos y es nuestro deporte. En los últimos kilómetros hubo mucha tensión y muchos ataques. El desgaste se sintió muchísimo. Todos intentamos hacer el mejor esfuerzo. Al final llegamos a un esprint pequeño y lo logramos”, aseguró el ciclista de Sistecrédito.

Hoy se coronó el primer rey del Alto del Sifón y es del Team Sistecrédito. #WilsonPeńa pic.twitter.com/CA4De2GVVi — Team Sistecredito (@TmSistecredito) June 18, 2024

“Muchas gracias a mi equipo porque hicieron un trabajo espectacular. El plan fue siempre en la parte final de la subida. Era una etapa imponente con una subida difícil como esta. Sabíamos que íbamos a tener un gran desgaste. El equipo estuvo espectacular, dieron el 100%”, agregó.

Rodrigo Contreras (Nu Colombia) sigue liderando en la clasificación general y aventaja por 44 segundos a Wilson Peña (Sistecrédito) y por 48 a Diego Camargo (Forte Petrolike – Androni Giocattoli).

La Vuelta a Colombia continuará este miércoles con la disputa de la quinta etapa, jornada extensa de 195,6 kilómetros con salida en Manizales y llegada al municipio de Buga, Valle del Cauca.

.@SegurosSURAcol Aseguradora ofical de la FCC y sus deportistas, te presenta al ganador de la Etapa 4, Wilson Peña del @TmSistecredito en la #VColombia2024 @MinDeporteCol #sundaysPorqueTodosLosDiasSonSundays#MitsubishiPowerRevolution pic.twitter.com/aeuLpviesO — Vuelta a Colombia Oficial #VColombia2024 (@Vueltacolombia1) June 18, 2024

Así va la clasificación general de la Vuelta a Colombia

Ciclista Equipo Tiempo 1. Rodrigo Contreras Nu Colombia 15:23:00 2. Wilson Peña Team Sistecrédito 0:44 3. Diego Camargo Forte Petrolike 0:48 4. Julián Cardona Team Medellín 1:20 5. Adrián Bustamante GW Erco Shimano 1:27 6. Javier Jamaica Team Medellín 1:30 7. Robinson López GW Erco Shimano 2:08 8. Cristian Rico Forte Petrolike 3:08 9. Kevin Castillo Team Sistecrédito 3:19 10. César Guavita Colombia Potencia de la Vida 3:33

