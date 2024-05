Así quedó la clasificación general del Giro de Italia: ¿cómo va Daniel Felipe Martínez?

Daniel Felipe Martínez (izq.), segundo en la general del Giro de Italia. Foto: Bora

Daniel Felipe Martínez salvó un nuevo día en el Giro de Italia y ya está listo para el apocalíptico final de Giro que le queda por delante en las etapas de montaña del viernes y el sábado.

Este jueves, en la fracción 18 de la carrera, el colombiano llegó con el lote principal de los favoritos y superó sin mayores inconvenientes una jornada que estaba hecha para velocistas.

La mala nota para Colombia estuvo en que ni Fernando Gaviria ni Juan Sebastián Molano pudieron llevarse la victoria en el esprint, embalaje en el que el belga Tim Merlier salió victorioso.

Mal día para Colombia en el embalaje: el error de Fernando Gaviria y Juan Sebastián Molano

Aunque estaban bien ubicados en los trenes que definieron la carrera, ni Juan Sebastián Molano ni Fernando Gaviria tuvieron un buen remate de etapa. El UAE, al principio, se había formado bien para lanzar al boyacense. Sin embargo, no lograron mantener el tren y la velocidad del pelotón desordenó a la escuadra de Molano, que llegó prácticamente solo y sin rueda a los últimos metros. De hecho, aunque estaba en punta al momento de la definición, la ausencia de sus hombres de cara a la meta lo dejó rezagado en el último impulso.

Parecido fue el caso de Fernando Gaviria, que también llegó casi solo al último remate y no tuvo un buen acompañamiento de su escuadra para armar el lanzamiento. El antioqueño, como pudo, llegó en la cabeza del embalaje, pero tampoco pudo despegarse para el esprint final y terminó rezagando sus opciones. No es bueno el resultado para los colombianos, que, no obstante, todavía tendrán una oportunidad más para ganar en la velocidad cuando la carrera llegue a Roma en domingo y se dispute una nueva jornada en el esprint.

¿Cómo van los colombianos en la clasificación general del Giro de Italia?

En la clasificación general del Giro de Italia, el mejor colombiano, por supuesto, es Daniel Felipe Martínez. El ciclista del equipo BORA - hansgrohe se mantiene en la segunda posición a 7:42 del líder Tadej Pogačar.

Einer Rubio, del Movistar Team, figura en la octava posición, seguido por su compañero de escuadra, Nairo Quintana, que va 18. Esteban Chaves del EF Education - EasyPost, por su parte, marcha en el puesto 32. Juan Sebastián Molano, del UAE Team Emirates, y Fernando Gaviria, del Movistar Team, ocupan las posiciones 129 y 139, respectivamente.

Así va la clasificación general del Giro de Italia: el top-10

¿Cómo serán las dos etapas de montaña que le quedan al Giro de Italia?

Las opciones de Daniel Felipe Martínez de quedarse con ese segundo lugar en la clasificación general del Giro de Italia dependerán de las dos etapas de montaña que le quedan a la carrera.

La del viernes será una jornada de 157 km. con dos puertos de segunda categoría y uno de tercera. Peor será el asunto el sábado, pues la jornada presenta un difícil recorrido de 184 km. con dos puertos de primera categoría con impresionantes subidas y bajadas.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador