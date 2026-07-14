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Así quedó la clasificación general del Tour de Francia 2026 tras nueva victoria de Pogacar

El pedalista esloveno, vigente campeón de la ronda francesa, aumentó su ventaja con Jonas Vingegaard tras imponerse en Le Lioran.

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Daniel Bello
Daniel Bello
14 de julio de 2026 - 04:33 p. m.
Tadej Pogacar lidera la clasificación general del Tour de Francia desde el pasado jueves.
Tadej Pogacar lidera la clasificación general del Tour de Francia desde el pasado jueves.
Foto: AFP - LOIC VENANCE
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Tadej Pogacar volvió a demostrar este martes por qué es el gran favorito para conquistar el Tour de Francia 2026. El esloveno alcanzó su tercera victoria de etapa en la presente edición al imponerse en la décima fracción, una exigente jornada de alta montaña que le permitió consolidarse aún más como líder de la clasificación general.

El jefe de filas del UAE Team Emirates lanzó un contundente ataque cuando restaban 16 kilómetros para la meta, en el ascenso al Col de Pertus, dejando atrás a sus rivales. Tras alcanzar al ecuatoriano Richard Carapaz, completó la remontada y se marchó en solitario hacia Le Lioran, ratificando que es el máximo candidato al título y ampliando su diferencia en la clasificación.

La victoria también fortaleció su dominio sobre el danés Jonas Vingegaard, quien continúa como su principal perseguidor, aunque ahora se encuentra a 3 minutos y 36 segundos del líder. El tercer puesto de la clasificación general lo ocupa ahora el belga Remco Evenepoel, que está a 4:06 del vigente campeón del Tour.

El mejor colombiano de la carrera sigue siendo Egan Bernal, quien resistió con el grupo de favoritos durante gran parte de la exigente jornada de montaña. Aunque perdió una posición en la clasificación, el corredor del Netcompany Ineos se mantiene como la principal esperanza del país, ubicado en la undécima casilla, a 12:15 del maillot amarillo.

El español Juan Ayuso (Lidl - Trek) y el francés Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) completan el Top-5. El mejor latinoamericano de la competencia continúa siendo el mexicano Isaac del Toro, aunque la décima etapa le pasó factura. El corredor del UAE Team Emirates descendió del tercer al séptimo lugar de la general.

El Tour de Francia 2026 continuará este miércoles con una etapa de 161,3 kilómetros, de perfil completamente llano, que acumulará apenas 653 metros de desnivel positivo. Será una jornada ideal para los velocistas, con opciones para hombres como el colombiano Fernando Gaviria, antes de que la montaña vuelva a marcar diferencias en los próximos días.

Así quedó la clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la décima etapa:

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Daniel Bello

Por Daniel Bello

Periodista de la Pontificia Universidad Javeriana. Fue practicante de Pacifista entre 2020 y 2021. Desde el 2019 escribe sobre fútbol, política e historia en El Espectador. Tiene experiencia cubriendo paz, mundo y medio ambiente.@daniel_eudosiodbello@elespectador.com

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