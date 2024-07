Así quedó la clasificación general del Tour de Francia tras la quinta etapa

El ciclista británico Mark Cavendish del equipo Astana Qazaqstan celebra mientras cruza la línea de meta para ganar la quinta etapa de la carrera ciclista Tour de Francia 2024 de 177 km desde Saint-Jean-de-Maurienne hasta Saint Vulbas, Francia, el 3 de julio de 2024. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

Día histórico en el Tour de Francia con la victoria de etapa número 35 del británico Mark Cavendish (Astana), superando al legendario Eddy Merckx, con quien compartía el récord con 34. Una hazaña para el “Expreso de Man”, de 39 años, el mismo que se retiró en 2023 tras una caída y prolongó su carrera para escribir esta página dorada.

Gloria para Cavendish, feliz, eufórico, flotando en la dulce nube tras alzar los brazos como vencedor en la ya histórica quinta etapa disputada entre Saint-Jean-de-Maurienne y Saint Vulbas, de 177,4 km, a pesar de que entró en meta con la cadena rota, colgando.

Batió con una obra de arte y en una llegada caótica al belga Jasper Philipsen (Alpecin) y al noruego Alexander Kristoff (Uno X), dando tiempo al pelotón con 4h:08.46, a una media de 42,8 km/h. Abrió los brazos abarcando al universo entero, una trayectoria de 18 años como profesional, con 165 victorias.

Otra página de oro, irrepetible, para un clásico que también tiene en su palmarés 17 triunfos de etapa en el Giro de Italia, un Mundial en 2011, la Milán San Remo y 2 maillots verdes del Tour.

“No me lo puedo creer”

Larga vida de éxitos la de un viejo rockero del ciclismo mundial, quien obtuvo su primera victoria en el Tour en 2008 con los colores del Team Columbia. Estaba jubilado, se lo pensó, decidió renovar un año, y sueño cumplido. El mejor velocista del mundo superó el récord del mejor ciclista de todos los tiempos.

“No me lo puedo creer. Astana hizo todo para venir al Tour, necesitaba una etapa, y como mi director, conoce el Tour, lo hemos conseguido. Hicimos un equipo para esto. Me rompí el hombro el año pasado, este año estaba sufriendo, pero estoy muy bien, es mi decimoquinto Tour y he aprovechado la oportunidad. No puedo estar más feliz”, dijo “Cav” entre lágrimas.

Mientras Cavendish disfrutaba de su fiesta con la familia, Pogacar subió al podio a enfundarse el maillot amarillo de líder. Día de transición para los hombres de la general. Le sigue Evenepoel a 45 segundos, Vingegaard a 50, Juan Ayuso a 1.10 minutos, Roglic a 1.14, Carlos Rodríguez a 1.16 y Mikel Landa a 1.32.

Entre los colombianos, Egan Bernal es el mejor en la décima posición en la general a 3:21 de Pogacar. Le siguen Santiago Buitrago en el puesto 15 a 4:10, Harold Tejada en el 62 a 38:06 y Fernando Gaviria en la posición 166 a 01h:28:50 del líder.

Así quedó la clasificación de la quinta etapa del Tour de Francia 2024

1. Mark Cavendish (GBR/Astana) 4 h 08:46.

2. Jasper Philipsen (BEL) a 0.

3. Alexander Kristoff (NOR) 0.

4. Arnaud De Lie (BEL) 0.

5. Fabio Jakobsen (NED) 0.

6. Pascal Ackermann (GER) 0.

7. Arnaud Démare (FRA) 0.

8. Gerben Thijssen (BEL) 0.

9. Biniam Girmay (ERI) 0.

10. Marijn van den Berg (NED) 0.

11. Fernando Gaviria (COL) 0.

12. Dylan Groenewegen (NED) 0.

13. Bryan Coquard (FRA) 0.

14. Anthony Turgis (FRA) 0.

15. Sam Bennett (IRL) 0.

16. Phil Bauhaus (GER) 0.

17. Stefan Bissegger (SUI) 0.

18. Cédric Beullens (BEL) 0.

19. Mike Teunissen (NED) 0.

20. Ryan Gibbons (RSA) 0.

56. Egan Bernal (COL) a 0.

67. Santiago Buitrago (COL) a 0.

164. Harold Tejada (COL) a 0.

Así va la clasificación general del Tour de Francia 2024

1. Tadej Pogačar (SLO/UAD) 23 h 15:24.

2. Remco Evenepoel (BEL/SOQ) a 45.

3. Jonas Vingegaard (DEN/TJV) 50.

4. Juan Ayuso (ESP/UAD) 1:10.

5. Primož Roglic (SLO/RBH) 1:14.

6. Carlos Rodríguez (ESP/IGD) 1:16.

7. Mikel Landa (ESP/SOQ) 1:32.

8. João Almeida (POR/UAD) 1:32.

9. Giulio Ciccone (ITA/LTK) 3:20.

10. Egan Bernal (COL/IGD) 3:21.

11. Matteo Jorgenson (USA/TJV) 3:21.

12. Felix Gall (AUT/DAT) 3:21.

13. Adam Yates (GBR/UAD) 3:21.

14. Aleksander Vlasov (RUS/RBH) 3:44.

15. Santiago Buitrago (COL/TBV) 4:10.

16. Pello Bilbao (ESP/TBV) 4:40.

17. Guillaume Martin (FRA/COF) 4:40.

18. Jai Hindley (AUS/RBH) 4:40.

19. Simon Yates (GBR/JAY) 4:40.

20. Enric Mas (ESP/MOV) 4:40.

62. Harold Tejada (COL/AST) a 38:06.

166. Fernando Gaviria (COL/MOV) a 01h:28:50.

