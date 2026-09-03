Así quedó la general de la Vuelta a España 2026 tras la etapa 12

Enric Mas viste la camiseta de líder de la Vuelta a España desde el pasado sábado. Foto: EFE - Javier Lizón

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El esloveno Jakob Omrzel dio la sorpresa este jueves al coronarse ganador de la etapa 12 de la Vuelta a España tras imponerse desde la gran escapada del día. En tanto, el español Enric Mas supo defender con contundencia su liderato y aumentó considerablemente su ventaja al frente de la clasificación general.

Omrzel, de 22 años, conquistó la victoria más importante de su joven carrera profesional tras mostrar fortaleza en el último ascenso con meta en Calar Alto. Gracias a este gran triunfo, el prometedor ciclista del Bahrain - Victorious ascendió en la clasificación general y ahora se ubica en la sexta casilla.

La exigente jornada de alta montaña contó con un duro recorrido de 166,6 kilómetros trazado entre Vera y el Observatorio de Calar Alto. Durante el exigente trayecto en las carreteras de Almería, los corredores superaron más de 4.400 metros de desnivel positivo repartidos a lo largo de cinco puertos.

Mas defendió muy bien su liderato

El gran beneficiado del día entre los favoritos al título fue Enric Mas, quien exhibió un rendimiento sobresaliente en las duras rampas almerianas. El corredor del Movistar Team demostró un ritmo incontestable y logró ampliar su renta sobre Primož Roglič (Red Bull - BORA - hansgrohe), su más cercano perseguidor, pasando de 1:18 a 1:45 en la tabla principal.

El podio provisional de la carrera lo completa de momento el austríaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team), manteniéndose firmemente en la tercera casilla. Por su parte, el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education - EasyPost) firmó una destacada actuación que lo asciende al cuarto puesto, consolidándose como el mejor entre los ciclistas latinoamericanos.

Pese a perder un par de casillas durante la jornada, Harold Tejada XDS (Astana) se mantiene en el selecto top 10 al ubicarse décimo y consolidarse como el mejor colombiano. El corredor huilense sigue dando la pelea en la alta montaña, estando separado por 8 minutos y 33 segundos del líder de la competencia.

Así va el top 10 de la clasificación general de la Vuelta a España 2026:

Santiago Buitrago, líder de la montaña

En la vibrante lucha por el liderato de los premios de montaña se desató una intensa batalla entre Wout van Aert (Visma | Lease a Bike) y Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious). Ambos corredores protagonizaron constantes aceleraciones e intercambios de ataques en las distintas ascensiones del día.

El escarabajo bogotano cruzó varios de los puertos en las posiciones de vanguardia. Gracias a este despliegue de energía en las rampas almerianas, Sumó 17 valiosos puntos este jueves para defender y afianzar con firmeza su camiseta de rey de la montaña. Van Aert, por su parte, registró 11 este jueves.

Tras doce disputadas jornadas en la Vuelta a España, la clasificación de la montaña continúa liderada por Buitrago con 52 unidades. El belga Wout van Aert marcha en la segunda posición con 30 puntos, mientras que Enric Mas ocupa el tercer lugar acumulando 24 unidades.

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