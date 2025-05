Así será la décima etapa del Giro de Italia: recorrido, altimetría y dónde ver

Egan Bernal, campeón de esta carrera en 2021, quedó tercero en la séptima etapa del Giro de Italia 2025. Foto: AFP - LUCA BETTINI

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este martes 20 de mayo se corre la etapa 10 del Giro de Italia 2025, una contrarreloj individual de 28,6 kilómetros completamente planos que puede generar cambios en la clasificación general. Tras una novena jornada marcada por el polvo, los tramos destapados y el drama, llega un terreno donde los especialistas en el esfuerzo individual pueden marcar la diferencia y recuperar –o perder– minutos clave en la lucha por el título.

El joven mexicano Isaac del Toro parte como líder de la general con 1:13 de ventaja sobre su compañero de equipo Juan Ayuso, el jefe de filas designado por el UAE Team Emirates.

Aunque Del Toro ha demostrado fuerza y temple, el mensaje del director deportivo Joxean Fernández Matxin es claro: el líder real sigue siendo Ayuso. Así, el juvenil deberá defender con todo la ‘maglia rosa’ para no volver al rol de gregario. Esta crono es su gran prueba de fuego.

El esloveno Primož Roglič, favorito al título y maestro en la especialidad, llega a esta etapa décimo en la general a 2:25. Pagó caro los sectores de sterrato en la etapa 9, pero ahora tiene la chance de recuperar tiempo en un terreno que domina.

En la crono corta del segundo día, con solo 13 kilómetros, Roglic empató con el ganador y metió 16 segundos a Ayuso, 17 a Del Toro y 48 a Egan Bernal. Con más del doble de distancia este martes, su amenaza es real.

Altimetría de la etapa 10 del Giro de Italia 2025

No es ningún secreto que la contrarreloj no es el punto fuerte de los escaladores colombianos. Egan Bernal, séptimo a 1:57, necesita limitar las pérdidas para mantenerse en el ‘top’ 10. Éiner Rubio, tras una jornada para el olvido el domingo, cayó al puesto 15 a 3:34 y tratará de no descolgarse aún más. Nairo Quintana, lejano en la casilla 27 a 7:57, se concentra ya más en etapas de montaña que en la general.

La décima etapa será, sin duda, un clave. De aquí en adelante, los favoritos quedarán verdaderamente perfilados. La batalla por la “maglia rosa” se traslada al reloj.

Hora y dónde ver la etapa 10 del Giro de Italia 2025

Fecha: martes 20 de mayo

Modalidad: Contrarreloj individual

Trayecto: 28,4 kilómetros planos

Trasmisión: por ditu y Caracol HD2 desde las 6:30 a. m. En el canal Caracol desde las 8:00 p.m.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes?: Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador