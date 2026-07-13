Así será la décima etapa del Tour de Francia 2026: recorrido, altimetría y dónde ver en vivo

Tadej Pogacar (izq.) junto a Jonas Vingegaard en la previa de la novena etapa del Tour de Francia 2026. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

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Después del primer día de descanso, el Tour de Francia 2026 reanudará este martes su marcha con una jornada en la que la alta montaña volverá a ser protagonista. La décima etapa promete ser un nuevo punto de inflexión en la clasificación general, con los principales favoritos llamados a librar un nuevo pulso en las carreteras francesas.

La fracción partirá desde Aurillac y tendrá como destino la estación de Le Lioran, en pleno Macizo Central. El recorrido comprenderá 166,6 kilómetros y acumulará cerca de 2.990 metros de desnivel positivo, en una jornada que marcará el inicio de una exigente segunda semana de competencia.

El trazado incluirá siete puertos de montaña puntuables: cuatro de tercera categoría, uno de segunda y dos de primera. Tras superar las principales ascensiones del día, los corredores afrontarán un descenso hasta la línea de meta en Le Lioran, por lo que no habrá llegada en alto. También habrá un esprint especial en los primeros 25 kilómetros.

La etapa también supondrá un nuevo capítulo de la rivalidad entre el esloveno Tadej Pogačar (UAE Team Emirates-XRG), líder de la clasificación general desde el pasado jueves, y el danés Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Una batalla que ya se convirtió en el sello distintivo de las últimas ediciones del Tour.

Desde 2020, ambos se han repartido todos los títulos de la carrera. Pogačar conquistó las ediciones de 2020, 2021, 2024 y 2025, mientras que Vingegaard se impuso en 2022 y 2023. El esloveno aventaja actualmente al danés por 2 minutos y 42 segundos, aunque otros aspirantes aún buscan meterse de lleno en la pelea.

Detrás de Pogačar y Vingegaard, el top cinco de la clasificación general lo completan el mexicano Isaac del Toro (+3:27), el belga Remco Evenepoel (+3:30) y el español Juan Ayuso (+3:34), todos todavía con opciones de descontar diferencias en una semana que presenta varias jornadas decisivas para los aspirantes al maillot amarillo.

El mejor colombiano hasta el momento es Egan Bernal, ubicado en la décima posición de la clasificación general, a 9:12 minutos de Pogacar. El cundinamarqués, campeón del Tour de Francia en 2019, buscará aprovechar las etapas de alta montaña para mantenerse cerca del grupo de favoritos.

La de este martes será la tercera de las ocho etapas de alta montaña contempladas en esta edición del Tour de Francia 2026. Después de esta exigente jornada, el pelotón aún tendrá por delante cuatro fracciones planas ideales para velocistas, una contrarreloj individual y una de media montaña.

La décima etapa de la Grand Bouclé podrá verse en Colombia a través de Caracol Televisión, entre las 8:45 y las 10:30 de la mañana. En acción habrá cinco escarabajos. Además de Egan Bernal, también estarán Harold Tejada, Sergio Higuita, Éiner Rubio y Fernando Gaviria sobre las carreteras francesas.

Así quedó la clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la novena etapa:

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