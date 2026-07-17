Así será la etapa 14 del Tour de Francia: recorrido, altimetría y dónde ver a Egan Bernal

La alta montaña regresa con una exigente etapa de 155,3 kilómetros entre Mulhouse y Le Markstein-Fellering. Foto: EFE - YOAN VALAT

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El Tour de Francia 2026 afronta un fin de semana que puede resultar decisivo en la lucha por la clasificación general. La etapa 14, que se disputará este sábado 18 de julio, volverá a poner a prueba a los favoritos con un recorrido de montaña que combina largas ascensiones, puertos inéditos y un exigente desenlace que promete seleccionar al grupo de aspirantes al podio.

Después de una jornada en la que el suizo Mauro Schmid se quedó con la victoria tras imponerse en el esprint al colombiano Harold Tejada, el pelotón tendrá una nueva oportunidad para marcar diferencias. La montaña representa una de las mejores opciones para los corredores colombianos, que buscarán protagonismo en la recta final de la carrera.

Un recorrido de 155 kilómetros con cuatro puertos de montaña

La fracción unirá Mulhouse con Le Markstein-Fellering a lo largo de 155,3 kilómetros, con un acumulado de 3.800 metros de desnivel positivo y cuatro ascensos puntuables.

La exigencia comenzará muy temprano. Apenas recorridos 36,6 kilómetros, el pelotón afrontará el Grand Ballon, puerto de primera categoría con 21,5 kilómetros de subida y una pendiente media del 4,8 %. Más adelante aparecerá el Col du Page, ascenso de segunda categoría con 9,8 kilómetros al 4,7 %.

Altimetría de la etapa 14

La verdadera selección, sin embargo, está reservada para el tramo final. Los corredores deberán superar primero el Ballon d’Alsace, puerto de primera categoría con 8,9 kilómetros al 6,9 %, antes de afrontar el decisivo Col du Haag, también de primera, con 11,2 kilómetros al 7,3 % de pendiente media y varios sectores cercanos al 10 %.

Aunque la cima del Col du Haag estará muy cerca del desenlace, la meta no coincidirá con el premio de montaña. Restarán casi seis kilómetros, un tramo que también exigirá potencia y capacidad para rodar antes de cruzar la línea de llegada.

Dos ascensos inéditos en la historia del Tour

La etapa también tendrá un componente histórico. Tanto el Col du Page como el Col du Haag harán su estreno en el Tour de Francia, mientras que el Ballon d’Alsace repetirá protagonismo tras haber formado parte del recorrido de la jornada anterior.

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El trazado incluye un gran bucle de 111 kilómetros después del paso por el Grand Ballon, la cumbre más alta de los Vosgos, antes de encarar el exigente desenlace montañoso.

Le Markstein trae recuerdos del duelo Pogacar-Vingegaard

Será apenas la segunda ocasión en que el Tour de Francia termine en la estación de esquí de Le Markstein-Fellering. La primera fue en 2023, cuando se vivió uno de los capítulos más recordados del duelo entre Tadej Pogacar y Jonas Vingegaard.

En aquella oportunidad, el esloveno ganó la penúltima etapa con un ataque que no le alcanzó para arrebatarle el maillot amarillo al danés, quien prácticamente aseguró allí el título de esa edición.

Los colombianos encuentran terreno para atacar

La montaña aparece como el escenario más favorable para los colombianos en esta parte del Tour. Tras el segundo lugar conseguido por Harold Tejada en la etapa anterior, las próximas jornadas ofrecen un perfil que se adapta mejor a las condiciones de los escaladores.

Egan Bernal afronta la etapa ubicado en el puesto 12 de la clasificación general, con la posibilidad de acercarse al top 10, aunque también podría buscar protagonismo desde una escapada. Esa alternativa también aparece para Einer Rubio y Sergio Higuita, quienes tendrán varias oportunidades en las cinco etapas de montaña que restan dentro de las últimas ocho jornadas de competencia.

La representación colombiana, sin embargo, sufrió una baja importante antes de este tramo decisivo. Fernando Gaviria, único velocista del país en la carrera, abandonó el Tour después de la etapa 12 tras sufrir una caída en el embalaje final que le provocó una fractura de la clavícula izquierda.

Hora y dónde ver el vivo la etapa 14 del Tour de Francia

Fecha : sábado 18 de julio de 2026

Lugar : Mulhouse - Le Markstein-Fellering

Hora : 7:30 a. m.

Canal: Caracol Sports (Ditu)

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