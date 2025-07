Así será la etapa 18 del Tour de Francia 2025: perfil, hora y dónde ver en vivo

Con 5.600 metros de desnivel y final a 2.300 metros, es una de las etapas más exigentes del Tour. Pogacar llega con más de cuatro minutos sobre Vingegaard, que se juega todo hoy. Lipowitz, Onley y Roglič luchan por el podio. Foto: EFE - CHRISTOPHE PETIT TESSON

La etapa 18 no es solo la más dura del Tour 2025: es un verdadero monstruo alpino. Con 5.600 metros de desnivel acumulado y final a 2.300 metros de altitud, estamos ante la etapa reina sin discusión. Una jornada donde los favoritos al título no podrán esconderse y donde los límites físicos quedarán expuestos en cada pedalada.

Los primeros 40 kilómetros sirven de prólogo intenso. No hay tramos planos: el terreno pica siempre hacia arriba y será campo de batalla para formar la escapada del día. Los equipos que aún sueñan con protagonismo lo intentarán aquí, pero el ritmo será feroz.

Primer gigante: Col du Glandon

Con el pelotón ya desgastado, llega el primer golpe serio: el Col du Glandon. Un fuera de categoría con casi 22 kilómetros de ascenso donde reina la irregularidad. Los primeros cinco mil metros castigan con pendientes del 9% de media y rampas que llegan a los dos dígitos. Luego, un respiro a media subida antes de volver a sufrir con tramos al 11%. Los últimos kilómetros permiten pedalear con algo más de ritmo, pero el daño ya estará hecho.

Segunda tortura: La Madeleine

Sin respiro, se empalma directamente con otro coloso: el Col de la Madeleine. También fuera de categoría, largo, pero con una personalidad distinta. Aquí no hay altibajos: son 19 kilómetros constantes al 8%. La dificultad es psicológica y física a la vez. No hay descansos, no hay zonas de escape. Solo fuerza bruta, constancia y capacidad para soportar una hora completa de esfuerzo en altitud. Las curvas cerradas tampoco ayudan.

La bajada tras la Madeleine es rápida, técnica y tensa. 25 kilómetros donde se puede perder todo si se arriesga de más, seguidos por 15 kilómetros de transición que apenas alcanzan para tomar aire.

Aunque este año se sube por una variante “menos cruel” que en ediciones anteriores, sigue siendo un infierno. Son 26 kilómetros al 7% de media, sin tramos realmente llanos. Y cuando parece que se estabiliza, llegan los golpes finales: un kilómetro al 10% a 5 del final, y la última subida al 11%, ya a 2.300 metros de altitud. La fatiga acumulada será brutal y la altitud hará su parte.

La carrera se puede ver, desde las 6:30 a.m., en Caracol HD2 y la aplicación gratuita ditu. A las 8:30 a.m. empieza por Caracol Televisión.

El panorama de la general

Tadej Pogačar llega como líder sólido, con más de cuatro minutos de ventaja sobre Jonas Vingegaard. El esloveno ha demostrado solidez y valentía, pero esta etapa es traicionera. Vingegaard, aunque en desventaja, es el único que podría ponerlo en aprietos.

Más atrás, Florian Lipowitz defiende el podio con más de nueve minutos de retraso, pero no puede confiarse: Oscar Onley está al acecho, empatado en tiempo. Primož Roglič, quinto, parece lejos del podio, pero con una etapa así, todo puede pasar.

En cuanto a los colombianos, Sergio Higuita es el mejor clasificado (19°), con una actuación consistente. Tejada, Buitrago y Rubio se mantienen en carrera, cada uno con objetivos distintos, pero todos buscando dejar huella en la jornada más dura del Tour.

