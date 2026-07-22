Así será la etapa 18 del Tour de Francia 2026: recorrido, altimetría y dónde verla en vivo

a etapa 18 del Tour de Francia ofrecerá un recorrido de 185,2 kilómetros con final en alto en Orcières-Merlette. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Tour de Francia entra en su recta decisiva con una etapa que promete abrir múltiples escenarios antes de las grandes batallas en los Alpes. La fracción 18, de 185,2 kilómetros entre Voiron y Orcières-Merlette, presenta un recorrido de montaña sin una dureza extrema, pero con suficientes ascensos para favorecer tanto a una escapada como a un eventual pulso entre los hombres mejor ubicados en la clasificación general.

Más que una jornada definitiva, será un aperitivo del exigente cierre del Tour, con un final en alto que servirá para medir fuerzas antes de las dos etapas de alta montaña que marcarán el desenlace de la carrera.

Una fuga que podría tardar en consolidarse

El inicio de la etapa no parece ofrecer facilidades para quienes busquen marcharse desde los primeros kilómetros. De hecho, los intentos con mayores opciones de éxito llegarían recién después de los primeros 23 kilómetros, cuando aparezca la Côte d’Engins, un puerto de primera categoría con 11,4 kilómetros al 5,4 %.

Se trata de un ascenso largo, de pendientes constantes y sin rampas excesivamente exigentes, por lo que favorece más a corredores con resistencia que a escaladores explosivos. Además, tras coronar, el pelotón continuará durante otros 16 kilómetros en ascenso, un tramo que podría ayudar a seleccionar definitivamente el grupo de cabeza.

Después llegará un descenso seguido por la Côte de Monteynard, otro puerto de segunda categoría de 9,7 kilómetros al 5 %, con características similares al anterior y donde el desgaste llegará más por la longitud del esfuerzo que por la inclinación de la carretera.

Un final en alto que no invita a grandes diferencias

Antes del ascenso definitivo, el recorrido incluirá otros dos repechos puntuables: la Côte des Terrasses (3,4 km al 6,6 %) y la Côte de Saint-Léger-Les-Mélézes (2,5 km al 6,9 %), que servirán como antesala del desenlace en Orcières-Merlette.

El puerto final, de primera categoría, tendrá 7,1 kilómetros al 6,7 %. Aunque presenta algunos sectores cercanos al 8 % en su parte inicial, en términos generales es una subida constante que permite mantener un ritmo elevado y favorece a quienes cuentan con buena capacidad explosiva.

Por ese perfil, no se espera una batalla abierta entre los principales favoritos, sino más bien un grupo reducido en el que algunos corredores intenten mejorar posiciones dentro del top 10 de la clasificación general. Sin embargo, el hecho de que la meta esté ubicada a más de 1.800 metros de altitud anticipa las exigencias que traerán las etapas finales de montaña.

¿Escapada o victoria del pelotón?

El desarrollo de la etapa aparece completamente abierto. Las jornadas anteriores han demostrado que las escapadas no siempre logran prosperar, incluso cuando el recorrido parecía favorecerlas.

El diseño de las etapas 19 y 20, mucho más exigentes para la clasificación general, podría llevar al pelotón a reservar energías y permitir que una fuga dispute la victoria. Sin embargo, el terreno también resulta relativamente sencillo de controlar para los equipos de los favoritos.

Ese panorama mantiene la incertidumbre sobre la estrategia del líder Tadej Pogacar y su equipo, que podrían optar por controlar la carrera si consideran que el final en alto representa una nueva oportunidad para sumar otra victoria de etapa. Incluso, un inicio caótico podría dejar diferencias pequeñas entre la fuga y el grupo principal, un escenario que facilitaría una persecución en los kilómetros finales.

Los colombianos vuelven a tener una oportunidad

Para los corredores colombianos, la etapa 18 representa una nueva posibilidad de buscar protagonismo después de varias actuaciones ofensivas durante esta edición del Tour.

Einer Rubio ya ha integrado escapadas importantes en la carrera, mientras que Harold Tejada estuvo muy cerca de conseguir una victoria en una jornada de perfil similar, quedándose a las puertas de celebrar su primer triunfo en el Tour de Francia.

Por su parte, Egan Bernal también mostró iniciativa al formar parte de la fuga en la jornada anterior, colaborando con Joshua Tarling. Todo apunta a que los tres podrían volver a intentar anticiparse al pelotón en una etapa que, aunque no definirá la clasificación general, sí ofrece una valiosa oportunidad para luchar por un triunfo parcial.

Con Tadej Pogacar manteniendo una amplia ventaja sobre Remco Evenepoel en la general, el foco comienza a trasladarse hacia la pelea por el podio y las victorias de etapa. En ese contexto, la fracción entre Voiron y Orcières-Merlette aparece como la antesala perfecta antes del esperado desenlace alpino y una nueva ocasión para que los colombianos busquen dejar su huella en la carrera.

🚴🏻⚽🏀 ¿Lo último en deportes? Todo lo que debe saber del deporte mundial está en El Espectador