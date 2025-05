Así será la etapa 19 del Giro de Italia: recorrido, altimetría y dónde ver

El Giro de Italia entró en su recta final. Foto: AFP - LUCA BETTINI

Después de la etapa de transición de este jueves, ganada por el alemán Nico Denz, el Giro de Italia 2025 afrontará sus tres días decisivos. Antes del paseo triunfal en Roma, el pelotón se medirá con dos jornadas intensas de alta montaña en los exigentes Alpes.

Del Toro, líder de la clasificación general y ganador de la etapa del miércoles, defenderá el viernes y el sábado la maglia rosa con el cuchillo en los dientes. Si le dan las piernas, el pedalista del UAE Team Emirates estará llegando a la capital italiana como el primer mexicano que se proclama campeón en una gran vuelta.

Al acecho, pendientes de cualquier debilidad que pueda mostrar, estará Richard Carapaz (EF Eduaction - EasyPost), su más cercano perseguidor, a tan solo 41 segundos. El ecuatoriano es uno de los mejores escaladores del mundo y ya sabe lo que es conquistar la corsa rosa, pues la ganó en 2019.

También serán días claves para saber lo que va a pasar con los colombianos Egan Bernal (Ineos) y Éiner Rubio (Movistar), sexto y octavo en la general respectivamente. Ambos conocen bien los Alpes italianos y no descartan escalar posiciones.

Para llegar a Roma ahora solo quedan tres jornadas de competencia. La primera de ellas, la etapa 19, que se llevará a cabo este viernes 30 de mayo. El recorrido, de 166 kilómetros de extensión, contará con cinco puertos en su perfil. La salida será en Biella y la llegada en Champoluc.

La fracción contará con cinco puertos de montaña: uno de tercera, otro de segunda y tres de primera categoría. El desnivel total será de 4.950 metros, el más alto de la presente edición de la Corsa Rosa. Por lo tanto, es una jornada que se presta para cambios en la clasificación general.

En Colombia los derechos televisivos del Giro de Italia los tiene este 2025 el Canal Caracol. La etapa 18 será emitida por Caracol Sports y Ditu desde las 5:30 a.m.. También irá por televisión abierta, pero no completa, ya que por ese medio solo se podrá ver desde las 8:30 a.m., después del noticiero de la mañana.

