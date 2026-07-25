Así será la última etapa del Tour de Francia 2026: altimetría, hora y dónde ver en vivo

Tadej Pogacar va a celebrar su quinto título en el Tour de Francia. Ya ganó las ediciones de 2020, 2021, 2024 y 2025. Foto: EFE - YOAN VALAT

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Cada vez falta menos para el final del Tour de Francia 2026 y este domingo llegará el momento de coronar a Tadej Pogačar como campeón por quinta ocasión de la Gran Boucle. El ciclista esloveno pedaleará hacia los Campos Elíseos vestido de amarillo, en una jornada en la que, salvo sorpresa, no habrá cambios en la general.

Precisamente, la ausencia de modificaciones en la clasificación responde al tradicional recorrido de la última etapa, una fracción diseñada para los velocistas. Después de afrontar dos ascensos al Alpe d’Huez durante las últimas jornadas, el pelotón tendrá ahora una jornada más tranquila y protocolaria antes de ponerle punto final a la carrera ciclística más importante del mundo.

La acción de este domingo partirá desde Thoiry y tomará rumbo hacia los Campos Elíseos de París, en un recorrido de 132,5 kilómetros y 1.000 metros de desnivel acumulado. La fracción contará, además, con cuatro puertos categorizados, todos ellos de cuarta categoría.

Los ojos estarán puestos en el triple paso por el tramo adoquinado de Montmartre, uno de los grandes atractivos del recorrido. Sus ligeras inclinaciones serán las últimas dificultades puntuables de esta fracción de la Gran Boucle, en la que, si no ocurre nada extraordinario, terminará con un velocista levantando los brazos en la capital francesa.

¿Cómo quedó la clasificación general a falta de una jornada para el final?

Tadej Pogacar aparece en lo más alto de la clasificación general y está a las puertas de conquistar su quinto título en la historia del Tour de Francia. El esloveno llega con una ventaja que parece definitiva y solo una auténtica catástrofe deportiva podría privarlo de celebrar este domingo su nueva coronación en los Campos Elíseos.

El segundo lugar de la clasificación general pertenece al belga Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hangrohe), quien marcha a 6:26 minutos de Pogacar. El podio provisional lo completa el mexicano Isaac del Toro, compañero del esloveno en el UAE Team Emirates, que ocupa la tercera casilla con una desventaja de 9:42 minutos.

El mejor colombiano en la clasificación general es Egan Bernal, quien ocupa actualmente la vigésima posición, a 1 hora, 47 minutos y 58 segundos del maillot amarillo. El corredor del Ineos Grenadiers llegó a pelear por ingresar al top 10 durante las primeras dos semanas, pero en la tercera semana de competencia cayó varios puestos.

En las demás clasificaciones, el danés Mads Pedersen, velocista del Lidl-Trek, tiene prácticamente asegurado el maillot verde de los puntos. El maillot de la montaña está en poder del ecuatoriano Richard Carapaz, del EF Education-EasyPost, después de su actuación en Alpe d’Huez, mientras que Isaac del Toro será el campeón de los jóvenes.

Etapa 21 del Tour de Francia: hora y dónde ver en vivo

Fecha : domingo 26 de julio de 2026

Lugar : Thoiry - Campos Elíseos, París.

Hora : 9.30 a.m. - 12:45 p.m..

Canal: Caracol Sports (Ditu) y ESPN (Disney+ Premium)

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