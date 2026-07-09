Así será la etapa 7 del Tour de Francia 2026: recorrido, altimetría y dónde ver en vivo

Tadej Pogacar (der) junto a Jonas Vingegaard durante la séptima etapa del Tour de Francia 2026. Foto: EFE - YOAN VALAT

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La acción del Tour de Francia 2026 continúa este viernes, luego de que terminara la primera etapa de alta montaña de la presente edición. La cita nos llevará hasta la costa del Atlántico, en Burdeos, con una jornada ideal para los velocistas tras un par de días de emociones fuertes en los Pirineos.

La séptima etapa partirá de Hagetmau, en el departamento de las Landas, y culminará en el centro de Burdeos, a orillas del río Garona. El recorrido total será de 175,1 kilómetros, con un desnivel acumulado de apenas 2.053 metros.

En cuanto a los puertos de montaña, el pelotón solo enfrentará uno en esta fracción, el Alto de Béguey, de cuarta categoría, con 1,2 kilómetros al 4,4 % de pendiente media, situado a unos 38 kilómetros de la meta. Habrá, además, un esprint intermedio en Landiras, en el kilómetro 120,2 de carrera.

Para la tarde de este viernes en Burdeos se espera un clima caluroso en el suroeste francés, con una temperatura máxima cercana a los 36 grados centígrados. La probabilidad de lluvia será mínima, de apenas un 10 %, por lo que el calor podría ser un factor adicional de desgaste para los ciclistas.

Pogacar, dueño del maillot amarillo

El pelotón llegará a Burdeos con Tadej Pogacar vestido de amarillo, luego de que el esloveno se impusiera este jueves con contundencia en la primera etapa de alta montaña. El bicampeón defiende no solo su corona, sino que va por su quinto título en el Tour, con el que igualaría a Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault y Miguel Induráin.

En la clasificación general, Pogacar, jefe de filas del UAE Team Emirates-XRG lidera con 2:42 minutos de ventaja sobre el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) y con 3:27 sobre el joven mexicano Isaac del Toro, su compañero de equipo en la formación emiratí.

El cundinamarqués Egan Bernal, del Netcompany-Ineos, marcha en la undécima posición de la clasificación general, a 9:12 de Pogacar, y se mantiene como el mejor colombiano en lo que va de esta edición del Tour de Francia 2026, tras una destacada actuación en el ascenso al Tourmalet.

La acción en esta etapa 7 del Tour de Francia estará disponible en la señal abierta de Caracol Televisión. La transmisión acompañará al pelotón entre las 9:00 y 10:30 de la mañana, cuando termine la emisión matutina del noticiero.

Clasificación general del Tour de Francia 2026

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