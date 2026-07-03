Así será la primera etapa del Tour de Francia 2026: recorrido, altimetría y TV

Tadej Pogacar es el campeón defensor del Tour de Francia. Foto: EFE - GIAN EHRENZELLER

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En medio del aluvión mediático que representa el Mundial de Fútbol en la agenda deportiva, llegó también el evento del año para los ciclistas. Este sábado arranca el Tour de Francia 2026, la carrera más prestigiosa del calendario, que durante tres semanas tendrá en vilo a los amantes de las dos ruedas y contará con presencia colombiana.

Será una nueva edición del duelo entre Tadej Pogačar y Jonas Vingegaard, los dos grandes protagonistas del ciclismo actual. El esloveno buscará su quinta corona, tras ganar en 2020, 2021, 2024 y 2025, mientras que el danés, campeón en 2022 y 2023, aparece como su principal rival para el título.

El cundinamarqués Egan Bernal, campeón de esta carrera en 2019, se metió en la lista del Ineos Grenadiers tras una baja de última hora, la del británico Oscar Onley, quien no logró recuperarse de una lesión en el hombro sufrida en el Tour Auvernia-Ródano-Alpes y quedó fuera de la convocatoria de la escuadra británica.

Además de Bernal, otros cuatro colombianos estarán en el pelotón de esta edición: el huilense Harold Tejada y el antioqueño Sergio Higuita, ambos del XDS Astana; el boyacense Éiner Rubio, del Movistar Team; y el velocista paisa Fernando Gaviria, del Caja Rural-Seguros RGA, quien buscará sumar más triunfos de etapa a su palmarés en las grandes vueltas.

Esta edición de la Grande Boucle tendrá 3.321,2 kilómetros en total y 54.450 metros de desnivel acumulado. Contará con la participación de 23 equipos y 184 ciclistas, que se medirán durante tres semanas en un recorrido exigente por territorio español y francés antes de llegar a las calles de París.

La edición número 113 del Tour arranca en Barcelona, España, con una contrarreloj por equipos. El recorrido será urbano, con una extensión de 19,6 kilómetros y 231 metros de desnivel, una prueba en la que se definirá al primer portador del prestigioso maillot amarillo, el del líder de la clasificación general.

Hora y dónde ver en vivo la primera etapa del Tour de Francia 2026:

Fecha: Sábado 4 de julio

Hora: 10:00 a.m. a 12:30 p.m.

Canal: Caracol Televisión

Esta edición del Tour de Francia contará con dos etapas contra el reloj, siete planas ideales para esprinters, cuatro de media montaña y ocho de alta montaña que serán claves para los que luchan por la general. Será un recorrido exigente que llegará a su fin el domingo 26 de julio con el tradicional paseo triunfal por los Campos Elíseos.

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