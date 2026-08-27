Pogacar volvió a dar cátedra y logró su tercera victoria de etapa en la Vuelta a España 2026

Tadej Pogacar celebra una nueva victoria en la Vuelta a España 2026. Foto: EFE - Javier Lizon

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Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) se quedó con la victoria en la sexta etapa de la Vuelta a España 2026, disputada entre Alcossebre y Castellón. El esloveno sumó así su tercer triunfo parcial en la presente edición de la carrera, confirmando el gran nivel que viene mostrando desde el arranque de la ronda española.

La pelea por el triunfo se dio entre Pogacar y el español Enric Mas (Movistar Team), quienes se distanciaron del resto de la fuga en la parte final del recorrido. En la recta definitiva, el esloveno impuso su punta de velocidad y Mas no tuvo piernas para responderle, mientras ambos sacaban más de 40 segundos a los demás escapados.

Gracias a su rendimiento en esta fracción, Pogacar completó una nueva jornada vestido de rojo como líder de la clasificación general y además estiró su ventaja sobre sus rivales. El segundo lugar de la general ahora es Mas, a 3:34 del pedalista esloveno, quien sigue firme en su camino hacia el título de la Vuelta a España.

El podio de la sexta etapa lo completó Ramses Debruyne (Alpecin), quien se impuso en el esprint al ecuatoriano Richard Carapaz (Eduaction EasyPost) y el colombiano Harold Tejada (Astana). Con ese tercer puesto, el belga se quedó también con la bonificación correspondiente, un botín extra previo a una jornada exigente de media montaña.

Harold Tejada tuvo una actuación destacada en esta fracción. El huilense acompañó a Carapaz en el descenso final, lo que le permitió alcanzar al grupo perseguidor, en el que también estaban el austriaco Felix Gall y el esloveno Primoz Roglic. Tras cruzar la meta, el escarabajo escaló varios lugares en la general y ahora es décimo, a 6:30 minutos de Pogacar.

La sexta etapa de la Vuelta a España constó de 177,4 kilómetros entre Alcossebre y Castelló, con 2.984 metros de desnivel positivo y un exigente perfil de media montaña que incluyó cuatro puertos puntuables. El desgaste se fue acumulando durante toda la jornada, aunque las principales dificultades quedaron concentradas en el tramo final del recorrido.

La primera mitad del trazado incluyó el Puerto de la Serratella, de segunda categoría, y el Coll de la Bandereta, de tercera, antes de un largo descenso. La ruta volvió a endurecerse con el Alto del Desierto de las Palmas y, sobre todo, con el Puerto El Bartolo, de primera, cuya cima estuvo a 20 kilómetros de la meta.

La acción en la Vuelta a España 2026 continuará este viernes con la séptima etapa, una fracción de alta montaña entre Valld’Alba y Aramón Valdelinares. El recorrido contará con 149,8 kilómetros de extensión y 3.597 metros de desnivel, en una jornada que promete nuevos movimientos en la pelea por la clasificación general.

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