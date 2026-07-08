Así será la sexta etapa del Tour de Francia 2026: recorrido, altimetría y dónde ver en vivo

Tadej Pogacar, ciclista esloveno y vigente campeón del Tour de Francia. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

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La acción no se detiene en el Tour de Francia 2026. Aunque restan varias etapas para llegar a París, la pelea por el maillot amarillo ya marca cada jornada, y este jueves los amantes del ciclismo tendrán la primera cita con la alta montaña, un terreno que promete reordenar la general y encender el duelo por el liderato.

Antes de mirar hacia los Pirineos, vale repasar lo que dejó la quinta etapa. En el recorrido entre Lannemezan y Pau, de 158,3 kilómetros, el neerlandés Olav Kooij (Decathlon-CMA CGM) celebró su primera victoria en el Tour de Francia, superando en el sprint final a Max Kanter y Tim Merlier, quienes completaron el podio.

La jornada también dejó caídas que afectaron al colombiano Fernando Gaviria, quien perdió el respaldo de su equipo Caja Rural tras un accidente a 5,6 kilómetros de meta y terminó 17°. El francés Baptiste Veistroffer protagonizó una larga fuga en solitario y se llevó el premio a la combatividad antes de ser neutralizado a 14 kilómetros del final.

La primera cita con la alta montaña

La sexta etapa del Tour unirá Pau con Gavarnie-Gèdre, al sur de Francia, cerca de la frontera con España, sobre un trazado de 186,2 kilómetros y 3.978 metros de desnivel positivo. Será la fracción más exigente disputada hasta el momento en esta edición, con la alta montaña como protagonista absoluta de la jornada.

Este recorrido por los Pirineos contará con cinco puertos de montaña. Tras superar el Col d’Aspin (12 km al 6,5%) y el legendario Tourmalet (17,1 km al 7,3%), la etapa se decidirá en la inédita subida final a Gavarnie-Gèdre: 18,7 kilómetros al 3,7% de media, con rampas máximas del 9%.

Esta jornada será clave en el duelo por la punta entre el esloveno Tadej Pogačar y el danés Jonas Vingegaard, máximos candidatos al título en París. Ambos llegan igualados en el marcador y saben que los Pirineos pueden marcar diferencias decisivas de cara a las tres semanas de competencia que restan.

El líder de la general es el noruego Torstein Træen, con un tiempo acumulado de 16:32:07. Lo sigue el irlandés Sean Quinn, a 28 segundos, mientras el checo Mathias Vacek se ubica tercero a 3:50. Pogačar y Vingegaard comparten la cuarta posición, ambos a 7:53 del liderato antes de tomar la salida en esta etapa.

La etapa 6 del Tour de Francia 2026 podrá verse en Colombia a través de Caracol Televisión, entre las 8:30 y las 10:50 de la mañana. En acción habrá cinco escarabajos, siendo Egan Bernal, campeón de esta carrera en 2019, el más opcionado a tener este jueves un papel destacado en los Pirineos.

Clasificaciones del Tour de Francia

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