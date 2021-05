📽️ The challenge between @oscarriesebeek and @VCampenaerts in the last (wet) kilometer of today's stage.



📽️ La sfida tra @oscarriesebeek e @VCampenaerts nell'ultimo (bagnato) chilometro della Tappa 15.



Powered by @supersapiensinc #Giro pic.twitter.com/g1E5F2YJbV