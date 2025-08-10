Buscar a Pogacar en la tierra de los escarabajos

El pelotón de la Vuelta a Colombia subiendo al Alto del Vino. Foto: Federaci

El sol picante del medio día, la aglomeración inesperada de personas y la etapa que se había alargado hasta seis horas, convirtieron a la espera por los ciclistas en un martirio. Cerca de 100.000 aficionados se agolparon entre los corredores de Soacha y Muzú, esperando ese día, un 17 de enero —pero de 1951—, el arribo de la última etapa de la primera Vuelta a Colombia. Así está reseñado en las páginas de la edición nacional de El Espectador de ese día, hace 75 años, que contaron la gesta de Efraín “El Zipa” Forero como la consagración del...