Buscar a Pogacar en la tierra de los escarabajos

Este domingo, la Vuelta a Colombia llega y finaliza en Bogotá. 75 años después de la gesta del “Zipa” Forero, la carrera ciclística más importante del país se mantiene vigente. No obstante, el pelotón nacional cada vez se ve más lejano de la élite y de los llamados “superatletas” que dominan el panorama. ¿Qué hay detrás de la gran brecha que hoy nos aleja de los mejores del ciclismo mundial?

Fernando Camilo Garzón
Fernando Camilo Garzón
10 de agosto de 2025 - 03:25 p. m.
El pelotón de la Vuelta a Colombia subiendo al Alto del Vino.
El pelotón de la Vuelta a Colombia subiendo al Alto del Vino.
Foto: Federaci

El sol picante del medio día, la aglomeración inesperada de personas y la etapa que se había alargado hasta seis horas, convirtieron a la espera por los ciclistas en un martirio. Cerca de 100.000 aficionados se agolparon entre los corredores de Soacha y Muzú, esperando ese día, un 17 de enero —pero de 1951—, el arribo de la última etapa de la primera Vuelta a Colombia. Así está reseñado en las páginas de la edición nacional de El Espectador de ese día, hace 75 años, que contaron la gesta de Efraín “El Zipa” Forero como la consagración del...

Fernando Camilo Garzón

Por Fernando Camilo Garzón

@FernandoCGarzonfernandogarzongomez@gmail.com

