Carapaz fue el más explosivo y conquistó la etapa 18 del Tour: vea la clasificación general

Egan Bernal y Einer Rubio estuvieron presentes en los movimientos del día, mientras Tadej Pogacar mantuvo sin cambios el liderato de la clasificación general. Foto: EFE - GUILLAUME HORCAJUELO

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Richard Carapaz volvió a demostrar por qué es uno de los ciclistas más combativos del pelotón. El ecuatoriano firmó una exhibición de carácter en la decimoctava etapa del Tour de Francia 2026, al marcharse en solitario hacia la victoria en la exigente jornada alpina entre Voiron y Orcières-Merlette. Mientras tanto, en la clasificación general no hubo cambios entre los favoritos y Tadej Pogacar conservó sin inconvenientes el maillot amarillo.

Carapaz atacó en el momento justo y se quedó con la victoria

La primera etapa de alta montaña de los Alpes, con 185,2 kilómetros, cinco puertos de montaña y cerca de 4.000 metros de desnivel acumulado, se definió gracias a una fuga que terminó siendo la protagonista del día.

Carapaz fue uno de los hombres que integró el grupo de escapados y, tras varios intentos durante el ascenso final a Orcières-Merlette, encontró el ataque definitivo a 3,5 kilómetros de la meta. El ecuatoriano dejó atrás a sus compañeros de aventura y cruzó la línea de llegada completamente solo, confirmando una actuación basada en la resistencia y el coraje.

El corredor del EF Education-EasyPost completó la etapa en 4 horas, 26 minutos y 21 segundos, con una velocidad media de 41,7 km/h, aventajando por 47 segundos al suizo Mauro Schmid y al estadounidense Matteo Jorgenson.

Al finalizar la jornada, Carapaz destacó el significado personal de la victoria.

“Ha sido un día especial, una etapa muy bonita para mi familia. Saber que el trabajo que hago tiene compensación es lo más grato. Lo intenté varias veces y el final se me daba bien; encontré la distancia para atacar y ganar”, afirmó en meta.

El triunfo también tuvo un valor especial por el camino recorrido por el ecuatoriano, quien meses atrás tuvo que superar momentos complicados, incluida una intervención quirúrgica, antes de regresar a su mejor nivel.

Egan Bernal y Einer Rubio, presentes en los movimientos de la etapa

La jornada también tuvo protagonismo colombiano. Egan Bernal integró uno de los grupos perseguidores durante buena parte del recorrido, mientras el pelotón de favoritos cedía tiempo de manera controlada al grupo de cabeza.

Más atrás apareció Einer Rubio, quien rodó en otro grupo junto a otros corredores, sin opciones de disputar el triunfo parcial, pero manteniéndose en competencia en una de las etapas más exigentes de la presente edición.

Con el UAE Team Emirates sin imponer el ritmo habitual debido a algunos problemas físicos que afectaron a parte de sus corredores, el pelotón nunca llegó a organizar una persecución real sobre los escapados, lo que permitió que la fuga se disputara la victoria.

Pogacar mantiene el liderato del Tour

Entre los aspirantes al título no hubo ataques ni diferencias. La jornada sirvió como una especie de tregua antes de las etapas decisivas en los Alpes y Pogacar defendió sin sobresaltos el liderato de la clasificación general.

El esloveno conserva una ventaja de 4 minutos y 32 segundos sobre Remco Evenepoel. Isaac del Toro permanece tercero a 6:51, Paul Seixas ocupa la cuarta posición a 7:11 y Juan Ayuso es quinto a 9:22.

Gracias a su victoria, Richard Carapaz dio un importante salto en la clasificación y ahora ocupa el décimo lugar, a 8 minutos y 14 segundos del líder.

El Tour afronta otro examen en el Alpe d’Huez

La montaña continuará siendo protagonista este viernes con la disputa de la etapa 19, que unirá Gap y Alpe d’Huez sobre un recorrido de 127,9 kilómetros.

Antes del ascenso final, el pelotón deberá superar el Col Bayard, el Col du Noyer y el Col d’Ornon, antes de afrontar los 13,8 kilómetros al 8,1 % de pendiente media del mítico Alpe d’Huez y sus tradicionales 21 curvas de herradura, escenario donde los aspirantes al título volverán a medir fuerzas y donde los colombianos buscarán seguir siendo protagonistas en la alta montaña.

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