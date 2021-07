Carlos Alberto Ramírez: El que es caballero, repite

Carlos Alberto Ramírez llegó al bicicrós por puro accidente. Pasaba por la pista Antonio Roldán, de Medellín, mientras se realizaba allí un campeonato. Se enamoró del ambiente y la adrenalina que generaban esas carreras y desde entonces vive para ellas. Lleva ya 16 años, muchos títulos y dos medallas olímpicas.

Lea también: ¡Histórica tercera medalla olímpica de Mariana Pajón!

“Apenas terminé el bachillerato, porque me dediqué de lleno a esto. Así nos toca a los deportistas si queremos llegar lejos. No hay manera de combinar varias cosas, porque no termina una haciendo nada bien”, asegura Ramírez, a quien el título de campeón mundial junior en 2012 le confirmó que el deporte era lo suyo.

En el proceso rumbo a los Olímpicos de Río de Janeiro se pulió corriendo al lado de Mariana Pajón y Carlos Oquendo. Ellos le enseñaron cómo comportarse en las pruebas al más alto nivel, lo prepararon y le transmitieron su experiencia.

Lea también: Mariana Pajón, nuestra mayor leyenda olímpica

El paisa, de 65 kilos de peso y 1,78 metros de estatura, tuvo muchos altibajos desde que acarició la gloria en Brasil e incluso pensó en retirarse, pero la ilusión de volverse a subir al podio le dio fuerzas para seguir. Ahora como el experimentado, preparó su camino a Tokio y ni siquiera una complicada lesión por una caída hace un mes acabó con su sueño.

Antes ya había pensado en dejar la bicicleta, en 2015. “Estaba frustrado, porque no fue un buen año, tuve muchos altibajos y no se me dieron los resultados”, explica. Menos mal que tampoco tenía claro qué ponerse a hacer en ese momento y eso ayudó a que siguiera entrenando. “Tenía pensado ponerme a estudiar medicina, pero lo dudé porque eso es muy duro”, confesó.

Lea también: Carlos Ramírez ganó un nuevo bronce olímpico

Y en Tokio demostró su madurez y destreza. Se las arregló en la fase eliminatoria y luego en las semifinales para acceder a la gran final, en la que, fiel a su tradición, se supo ubicar, evitar caídas y cortes, para finalizar tercero. Un bronce que sabe mejor que el de hace cuatro años, precisamente por todas las dificultades que superó. Ahora, con 27 años, se siente un poco más realizado y entró a la exclusiva lista de dobles medallistas olímpicos de Colombia, al lado del tirador Helmut Bellingrodt, la luchadora Jackeline Rentería, los pesistas Óscar Figueroa y Luis Javier Mosquera, la judoca Yuri Alvear y la saltadora Caterine Ibargüen. Su compañera y amiga Mariana Pajón, con la plata en la prueba femenina, llegó a tres preseas y se consolidó como la mayor leyenda olímpica del país.