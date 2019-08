Chaves, ilusionado con seguir demostrando su recuperación

Redacción deportes

El ciclista colombiano Esteban Chaves, del equipo Mitchelton Scott, confía en que la "bonita" progresión que está experimentando en los últimos doce meses se mantenga en la edición 74 de la Vuelta a España para intentar reencontrarse con su mejor nivel.

Chaves explicó que esta recuperación, que comenzó hace aproximadamente un año cuando superó una mononucleosis, ha ido "poco a poco" y que espera "que la Vuelta no sea la excepción". Su objetivo es reencontrarse con el gran nivel que mostró en 2016, cuando fue segundo en el Giro de Italia y tercero en la Vuelta, y que desde entonces por diferentes motivos, sobre todo problemas físicos, no ha podido repetir.

"No voy saber lo que hubiera sido de mi carrera si no me enfermo, pero es lo que hay. Son cosas que no podemos responder y lo mejor es continuar y no quedarte pensando. Es lo que nos tocó y hay que seguir con la vida", dijo. "Esta Vuelta va a ser una de las más abiertas y más duras, porque desde 2016 no tenía tantos metros de ascenso. El calor también va a ser un factor importante porque está pegando duro", explicó.

El colombiano recordó además que este año en las grandes vueltas "el nivel ha sido muy parejo entre comillas y el Tour o el Giro han sido muy abiertos. Habrá que ir viendo como se desarrolla porque es dura desde el principio y si pierdes tiempo se acaba todo. No es ningún secreto desde hace muchos años que lo más importante es tener regularidad", apuntó.

En esta Vuelta la dureza está repartida, aunque para Chaves no es ninguna novedad el que en estos primeros días ya se conozca "quien va a disputar la general". En su opinión el hecho de que en 2019 la victoria en el Giro de Italia y el Tour de Francia haya sido para dos ciclistas latinos "no será una motivación ESPECIAL. Siempre estamos motivados por otras razones".

No obstante tiene claro que en la Vuelta entre los hispanos no solo se le puede considerar a él favorito porque tiene un recorrido que "nos va muy bien a los colombianos y no solo a mí. Tiene muchos metros de desnivel y nos viene muy bien, quizá no las subidas explosivas de la primera semana, pero nos van mejor las de los últimos días en el norte de España".

Sobre la contrarreloj por equipos inicial, este sábado, cree que no habrá muchas diferencias entre los favoritos aunque su equipo suele estar a un gran nivel pero le provoca "muchos nervios por la velocidad a la que se va".

Chaves recalcó que no llega con un reto marcado porque en la formación que dirige Julian Dean "lo bonito es que no tenemos objetivos personales y tenemos un objetivo de equipo que es ganar etapas con Luca Mezgec, Nicholas Schultz, Míkel Nieve o conmigo mismo. No descarto a ninguno del equipo".