Chaves y Henao, en el top 10 tras la quinta etapa de la París Niza

EFE

El francés Jerôme Cousin (Direct Energie) hizo buena la escapada de la jornada y se apuntó, en un duelo con el alemán Nils Politt (Katusha), la quinta etapa de la París Niza disputada entre Salon de Provence y Sisteron, de 165 kilómetros, en la que el español Luis León Sánchez (Astana) mantuvo el maillot amarillo de líder.

Sergio Luis Henao y Esteban Chaves siguen con sus aspiraciones vivas, pues continúan en la novena y décima casilla, respectivamente, a 48 segundos de León Sánchez. Faltan tres etapas en las que los escarabajos pueden aprovechar sus habilidades en la montaña.



A veces los sueños se cumplen y esta vez el empeño de los aventureros tuvo su premio, pero el"gordo" se lo llevó el galo Jerôme Cousin, quien batió en un sprint entre los dos últimos supervivientes de la fuga al alemán Politt, alcanzando así a los 28 años la victoria más importante de su carrera.



Con toda su barba, Cousin agarró la rueda de su rival alemán en la última cota y se marchó con él para disputarse el triunfo de etapa. Apenas un relevo al germano, pero en la recta de meta no tuvo piedad con él y le batió con facilidad con un tiempo de 3h.57.25, en una jornada que se corrió a 41 kms/hora.



El pelotón trató de arruinar las ilusiones de los dos escapados, pero el trabajo de Politt lo evitó. Con su compatriota André Greipel al frente el gran grupo se presentó a 4 segundos.



Ahí viajaba el murciano Luis León Sánchez, quien aguantó sin dificultades un maillot amarillo que se complicará con la llegada de la montaña. De momento lo lucirá con orgullo en la salida de la sexta etapa con 15 segundos de ventaja sobre el holandés del Sky Wout Poels y 26 respecto al francés Julian Alaphilippe (Quick Step), tercero.



Marc Soler (Movistar) se mantuvo cuarto a 26, Gorka Izagirre (Bahrain) quinto y su hermano Jon séptimo, a 34 y 42 segundos respectivamente.



No tardó en formarse la escapada con Politt Katusha), Edet (Cofidis), Julien El Farès (Delko Marseille) y Jérôme Cousin (Direct Energie). Una escapada nada peligrosa que no preocupó a los favoritos y que obligó a trabajar a los equipos de los esprinters.



El Farés pronto cedió, pero sus tres compañeros en fuga lanzaron el desafío al bloque. A 15 de meta cambió el decorado en cabeza con un ataque de Politt aprovechando la Cota de la Marquise, una subida flanqueada por la nieve al 6,4 por ciento a 7 kilómetros de meta.



Solo le siguió Cousin, mientras el ritmo por detrás se desataba para la captura. Mala compañía para el joven Politt, ya que el francés tiró de experiencia para ganarle la partida. No le dio relevos y espero a la recta de meta para arrancar y ganar.



"A mi me lo han hecho a veces y tenía que jugar mis bazas. Así es el ciclismo y estoy muy contento con esta victoria", dijo Cousin.



Mientras, Luis León Sánchez recordó de amarillo su victoria en Sisteron de 2009. Ahora, con la montaña "a luchar con un gran equipo y buscar la general para Jakob Fuglsang".



Este viernes se disputa la sexta etapa entre Sisteron y Vence, de 188 kilómetros, con seis puertos, cinco de segunda y un primera cerca de meta donde deberán estar atentos los hombres de la general. La primera cita de un fin de semana decisivo.