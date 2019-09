Chris Froome sufrió un accidente casero y fue operado

Redacción deportes

El británico Chris Froome (Ineos) ha sufrido un corte con un cuchillo de cocina en el dedo pulgar de una mano, que le ha obligado a pasar por el quirófano, según informa el propio corredor en su cuenta de twitter.



"De manera estúpida me corté el pulgar con un cuchillo de cocina y tuve que someterme anoche a una cirugía para volver a armar el tendón", explica el cuádruple vencedor del Tour de Francia y doble de la Vuelta.



No es el año del ciclista británico de origen keniano, pues se encuentra convaleciente de las lesiones que le produjo una caída el pasado 12 de junio mientras reconocía el recorrido de la contrarreloj de la Dauphiné Libéré, pocas horas antes de la competición.



En dicha caída sufrió fractura de fémur y codo derechos y de varias costillas.



"Este no es mi año, no veo el momento de que llegue el 2020", dijo Froome desde su domicilio.

Manténgase informado sobre las últimas noticias que suceden en Colombia y el Mundo, el más completo cubrimiento noticioso todos los días con el periódico El Espectador.