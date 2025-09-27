Logo El Espectador
Deportes
Ciclismo
Ciclismo indígena en el podio: CRIC y Leison Maca hacen historia en el Clásico

El Consejo Regional Indígena del Cauca encontró en la bicicleta una herramienta de vida y resistencia. En el Clásico RCN 2025, su equipo brilla con Leison Maca al frente, líder de las metas volantes y los esprints especiales.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
27 de septiembre de 2025 - 02:00 a. m.
Foto: Anderson Bonilla

El deporte es mucho más que competencia. Para muchos jóvenes, es disciplina, salud y también una ruta de escape frente a contextos marcados por la violencia. En territorios como el Cauca, donde las comunidades indígenas han resistido históricamente a las dificultades, la bicicleta se convirtió en un camino para transformar vidas, fortalecer la identidad y sembrar esperanza.

Ese espíritu acompaña hoy al Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), que decidió trasladar a las carreteras la fuerza organizativa que durante más de cinco...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

