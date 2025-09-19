Clásico RCN 2025: un nuevo “Duelo de Titanes” por las carreteras de Colombia

Rodrigo Contreras Pinzón, ciclista del equipo NU Colombia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

El ciclismo colombiano se prepara para vivir desde mañana una de sus citas más esperadas: el Clásico RCN – Sistecrédito 2025. Durante nueve etapas, 170 ciclistas recorrerán seis departamentos del país en un trazado exigente que mezcla calor, montaña, contrarreloj y resistencia. Una competencia que cumple 65 ediciones y que, más allá de la lucha deportiva, sigue siendo un espejo de la geografía y la cultura nacionales.

El pelotón partirá desde Apartadó, en Antioquia, y llegará el domingo 28 de septiembre a Cali, en donde termina...