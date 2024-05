Clasificación general Giro de Italia: mal día para los colombianos, ¿cómo quedaron?

Daniel Felipe Martínez (cent.) sigue siendo el mejor colombiano de la carrera. Foto: AFP - LUCA BETTINI

Jonathan Milan, del equipo Lidl - Trek, ganó en el esprint la cuarta etapa del Giro de Italia 2024, la edición 107 de la corsa rosa.

El día no fue fácil para los colombianos, que aspiraban a entrar por la pelea del embalaje y se vieron perjudicados por distintas circunstancias.

Juan Sebastián Molano, por ejemplo, tuvo un pequeño accidente que lo perjudicó en los últimos 10 kilómetros y no le permitió llegar en el frente de la carrera.

Allí sí estuvo Fernando Gaviria, que, no obstante, no tuvo una buena ubicación en el frente de la carrera ya que el trabajo del Movistar se complicó con los ataques de Filippo Ganna, quien intentó ganar la jornada a 13 km. de la meta. El colombiano terminó llegando séptimo, pero lejos de la pelea por el triunfo del día.

🇮🇹 #GirodItalia



7ª plaza para @FndoGaviria en el sprint masivo de Andora, final de la cuarta etapa.



Gran esfuerzo de todo Movistar Team, especialmente @cimo89 y @lorenzo_milesi en el tramo final.@Einerrubio1 concluyó en el pelotón mayoritario.



📸 Barrage Media pic.twitter.com/c86GwyNEVC — Movistar Team (@Movistar_Team) May 7, 2024

Dos colombianos en el top-5 de la general

Más temprano, a poco más de 60 km. de la meta, Gaviria se había visto involucrado en una caída, junto a Einer Rubio, que, por fortuna, no tuvo mayores complicaciones.

Fue buena noticia para Rubio, que está ubicado en los primeros puestos de la clasificación general de la carrera. El boyacense, no obstante, empezó el día cuarto y ahora es quinto, pues el joven Cian Uijtdebroeks, de 21 años, subió una casilla.

El tercero sigue siendo Daniel Felipe Martínez, que tuvo un día tranquilo aunque una avería mecánica, en los últimos kilómetros, le complicó la llegada a la meta. No obstante, no hubo mayores repercusiones, pues ocurrió en el tramo final de la carrera, lo que no implica sanciones.

Aunque al principio se creía que el colombiano había sufrido una caída, su equipo lo desmintió. “Hemos llegado sanos y salvos a Andora”, publicó la escuadra en su cuenta de X.

El del Bora está a 47 segundos del líder indiscutido de la clasificación general, Tadej Pogacar, que le saca, además, 46 segundos al segundo, Geraint Thomas.

Así está la clasificación general del Giro de Italia

