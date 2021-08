Clasificaciones de la Vuelta a España 2021 tras la etapa 14

🤍 @Eganbernal: "Mi mejor día hasta el momento. Era una subida dura, pero ir a rueda ayudaba bastante porque había bastante viento"



⚪️@Eganbernal: "My best day so far. It was a hard climb, but staying in the wheels was a great help because of the wind"#LaVuelta21 pic.twitter.com/CdXNct7AJL