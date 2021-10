Colnago: zona de promesas que no pudieron ser

En tiempos turbulentos, en los que varios equipos de ciclismo colombiano cerraron sus puertas por falta de patrocinio de la empresa privada y del sector público, en 2020 apareció una inyección económica desde Emiratos Árabes, que ya tenía actividades e intereses financieros, mineros y de construcción en el país, para conformar dos equipos y darle un poco de oxígeno al pelotón. Ambos cobijados bajo la sociedad Moncada Holding, a cargo de la empresaria colombiana Melissa Moncada, quien recibió US$2’500.000 ($9.315 mil millones de pesos) para la ejecución del proyecto. Eso con el grupo de inversión Chimera Investment LLC, el mismo que está detrás del equipo UAE Emirates del World Tour.

El primer equipo que nació fue el Team UAE Colombia, una escuadra sub 23 que llegó con la promesa de volver a llevar a un equipo colombiano a la categoría Pro Continental, la segunda división del ciclismo mundial, luego del vacío que dejó el Team Manzana Postobón tras su disolución. Y también con la seguridad de conformar un equipo femenino desde el comienzo.

El segundo fue el Colnago CM Team, que llegó con una vara mucho más alta: ser el primer equipo latinoamericano femenino en el World Tour, máximo escalón del ciclismo. Y también contar con el mejor equipo sub 23 del planeta en la rama masculina.

Menos de dos años después, el UAE Team Colombia ya no existe. El comunicado oficial argumentó en junio pasado que la razón fue el positivo en el control al dopaje del ciclista Esteban Toro, aunque para 2021 ya había reducido su presupuesto y los rumores de su final ya hacían eco en el pelotón.

Y el Colnago, tras unas denuncias de una cuenta anónima de Twitter en los últimos días, le confesó al mundo a punta de comunicados sus afugias económicas y entre líneas la posibilidad latente de desaparecer.

“En razón a los malos manejos y las irregularidades en la administración de los recursos con los que contribuí como patrocinadora del proyecto, me desvinculé de los equipos en el segundo semestre de 2020, pues no podía permitir que siguiéramos apoyando un proyecto respecto del cual no hubiera claridad y fuera cuestionable la buena fe con la que se tomaron muchas decisiones”, las duras palabras de Melissa Moncada acusando malversación de fondos. Y quien, eso sí, contrario a lo que dice, sí empezó trabajando la temporada 2021 con los ciclistas del equipo Colnago, que está a cargo de Carlos Mario Gallego.

El futuro del equipo sigue en entredicho. No se sabe si va a continuar. En la tarde del lunes pasado Gallego les confirmó a sus colaboradores que sigue en pie y que pagará los meses de sueldo atrasados. Al sol de hoy se deben tres, el mes pasado se debía la misma cantidad y se pagó uno.

Una situación delicada, pero que no es exclusiva al equipo Colnago: el grueso de equipos deben varios meses de sueldo. Como el Tierra de Atletas del Ministerio del Deporte, el Team Medellín, el Orgullo Paisa, solo por nombrar algunos de los más importantes del pelotón. Todos están pasando dificultades económicas ante la falta de carreras y coletazos de la pandemia.

Con respecto a las acusaciones de las razones de su no participación en el Tour de Tailandia el año pasado, el equipo femenino no asistió al evento, no por falta de fondos, sino por la cuarentena de 14 días sin la posibilidad de entrenar que exigían las regulaciones sanitarias de ese país. En toda su larga estadía en Turquía se quedaron en un hotel de cinco estrellas.

Eso sí, Moncada Holding tenía varios negocios en el país ajenos al ciclismo. Por ejemplo, en su papel de intermediaria con Emiratos Árabes al comienzo de la pandemia, un grupo de 100 personas, entre médicos y enfermeros colombianos, no pudieron montarse al avión para viajar a Abu Dabi, pues no hubo autorización de la Cancillería ni del gobierno colombiano. Un suceso en el que se perdió mucho dinero.

“Para mí fue un golpe duro, luché mucho para que llegara esa inversión, que era muy positiva para los ciclistas y el país, y eso se enredó por otras personas. Los ciclistas son los más perjudicados. Inició como un proyecto supremamente ganador, lo pudo haber sido, administrativamente cambió y eso afectó la continuidad”, añadió Juan Darío Uribe, quien hasta diciembre de 2020 estuvo a cargo del proyecto del UAE Team Colombia, que murió seis meses después.

A nivel deportivo, tanto el Colnago como el Team Colombia, tuvieron buenos resultados. Títulos nacionales, triunfos de etapas en las carreras más importantes del país, contribuyeron a la formación de ciclistas. Y hasta llegó la primera victoria de una ciclista colombiana en Europa con Laura Toconás en el Gran Premio Develi de Turquía.

Pero como lo dicta la historia de nuestro ciclismo, casi como un mandamiento, los enredos administrativos y malversación de fondos siguen dinamitando los proyectos. Mientras países como Francia, España e Italia se queman las pestañas buscando ciclistas que honren la historia que tienen, en Colombia, en donde abunda el talento, lo único que no se puede controlar, no abunda lo más sencillo de todo: orden y honestidad.