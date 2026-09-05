Colombia ya tiene lista su nómina para el Mundial de Ciclismo de Ruta de Montreal 2026

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Colombia ya tiene definida la delegación que llevará su bandera al Campeonato Mundial de Ruta de Montreal 2026. Este se disputará entre el 20 y el 27 de septiembre de 2026 en Canadá.

La Federación Colombiana de Ciclismo confirmó una nómina de 24 corredores, distribuida entre las categorías élite, Sub-23 y juvenil, tanto en hombres como en mujeres.

En la élite masculina aparecen siete nombres de peso: Nairo Quintana, Egan Bernal, Santiago Buitrago, Harold Tejada, Sergio Higuita, Brandon Rivera y Walter Vargas. Es un grupo que reúne experiencia en las grandes vueltas, corredores con recorrido en el WorldTour y perfiles diferentes para afrontar las distintas pruebas del campeonato.

Quintana, campeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España, tendrá además un significado especial en Montreal, pues la carrera de ruta del 27 de septiembre será su última competencia como profesional. A su lado estarán Bernal, Buitrago, Tejada, Higuita y Rivera, mientras que Vargas aportará su experiencia como especialista en contrarreloj.

La delegación colombiana también apuesta por el relevo generacional con cinco corredores en la Sub-23 masculina —Juan Diego Quintero, Miguel Ángel Marín, Jaider Muñoz, William Colorado y Robert Plazas— y tres juveniles: Juan Esteban Sánchez, José Manuel Posada y Alejandro Pamplona.

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En las categorías femeninas estarán Diana Peñuela, Paula Patiño y Laura Rojas en élite; Juliana Londoño, Angie Londoño y Natalia Garzón en Sub-23; y Salomé Vargas, Zara Lamprea y Estefanía Castillo en juvenil. El encargado de dirigir al equipo será David Vargas.

La prueba élite masculina de ruta, programada para el 27 de septiembre, tendrá un recorrido de 273,7 kilómetros y cerca de 3.803 metros de desnivel, un trazado que exigirá resistencia y capacidad para superar un perfil exigente.

Colombia llegará así a Canadá con una mezcla de experiencia, presente y futuro, pero con una historia particular alrededor de Quintana: el Mundial de Montreal no solo será una oportunidad para competir por una medalla, sino también el escenario elegido para cerrar una de las carreras más importantes en la historia del ciclismo colombiano.

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