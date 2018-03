Con los escarabajos en pleno, inicia este lunes la Vuelta a Cataluña

Redacción Deportes y EFE

La 98ª edición de la Vuelta a Cataluña que se disputará desde este lunes y se alargará hasta el 25 de marzo, contará con algunas de las primeras espadas del pelotón, que buscarán discutir el dominio de los líderes del Movistar Team, Alejandro Valverde y Nairo Quintana, vencedores de las dos últimas ediciones.

La tercera carrera por etapas más longeva tras el Tour de Francia y el Giro de Italia sigue llamando la atención de algunos de los nombres más destacados del circuito mundial, que afrontarán un recorrido de 1.259,8 kilómetros repartidos en siete etapas en línea.

Una carrera con gran presencia colombiana, aparte de Nairo, estarán Rigoberto Urán (Education First), Sergio Luis Henao (Sky), Egan Bernal (Sky), Sebastián Henao (Sky), Winner Anacona (Movistar), Álvaro Hodge (Quickstep), Jarlinson Pantano (Trek), Esteban Chaves (Mitchelson Scott), Jonathan Restrepo (Katusha), Darwin Atapuma (Emirates) y Nelson Soto (Caja Rural).

Y como si fuera poco, el Manzana Postobon Team también estará pedaleando. El equipo Continental Profesional colombiano será uno de los invitados y cinco de los siete pedalistas, encabezados por Aldemar Reyes, son criollos.



Este año no estará, sin embargo, el británico Chris Froome, un fijo del Sky en la Vuelta en las últimas cuatro ediciones. En un curso en el que está siendo investigado por un positivo por exceso de salbutamol en la pasada edición de la Vuelta España, el cuatro veces campeón del Tour de Francia ha preferido apostar por otro calendario.



En su lugar, el todopoderoso equipo británico presenta una escuadra con el colombiano Sergio Henao como líder y la presencia de su compatriota Egan Bernal, uno de los nombres a seguir con vistas al futuro.



La ausencia de Froome no empaña el cartel de lujo de la Vuelta. El Movistar Team presenta, a priori, el equipo más competitivo del pelotón. No solo estarán en Cataluña Quintana y Valverde, los vencedores de las dos últimas ediciones, sino también Marc Soler, la gran esperanza del ciclismo catalán, que afronta la carrera de casa en un buen momento después de adjudicarse la París-Niza.



Quintana, campeón de la Vuelta en 2016, pedaleará por vez primera en lo que va de año en suelo europeo. Después de conseguir un segundo puesto en la Colombia Oro y Paz, el ciclista colombiano correrá la segunda carrera por etapas de la temporada.



Más rodado llega a Catalunya Valverde, vigente campeón de la ronda catalana y uno de los ciclistas que mejor ha empezado el curso, con los triunfos en la Volta a la Comunitat Valenciana y en el Tour de Abu Dabi, así como un cuarto puesto en la Strade Bianche.



Uno de los equipos que pueden hacer sombra al Movistar es el Mitchelton-Scott. Además del colombiano Esteban Chaves, la escuadra australiana cuenta en sus filas con los hermanos Adam y Simon Yates, que han comenzado con buen pie el año. Adam acabó quinto en la Tirreno-Adriático, mientras que Simon se quedó a las puertas de conquistar la París-Niza.



Además de Quintana y Valverde, a la Vuelta se ha inscrito otro de los ciclistas cuyo nombre figura en el palmarés de la carrera. Se trata del irlandés Dan Martin (UAE Team Emirates), vencedor en 2013, aunque todo apunta que el jefe de filas de su equipo será Fabio Aru, que en este inicio de temporada se ha dejado ver en la Tirreno-Adriático y en el Tour de Abu Dhabi. El italiano afronta la carrera como una preparación para el Giro, su gran objetivo.



El colombiano Rigoberto Urán (EF drapac p/b Cannondale) también se perfila como uno de los nombres a seguir en Cataluña. A la lista de notables se suman otros escaladores destacados como el ganador de la montaña del Tour de Francia, Warren Barguil (Fortuneo-Samsic), y el francés Thibaut Pinot (Groupama - FDJ).



Aunque la Vuelta no se caracteriza por un recorrido ideal para los finales masivos, en la lista de 'esprinters' destaca por encima de todos Nacer Bouhanni (Cofidis).



Todos ellos, buscarán destacar en una de las carreras por etapas clásicas del circuito World Tour. Como en cada edición, sus organizadores estarán pendientes de la meteorología, imprevisible en esta época del año en Cataluña.



La prueba dará comienzo en Calella (Barcelona), mañana lunes 19 de marzo, y finalizará el domingo 25 de marzo en el ya tradicional circuito por la montaña de Montjuïc (Barcelona).



Este año se incluirán 18 pasos de montaña, tres de categoría especial, al que se sumarán seis de primera, cuatro de segunda y cinco de tercera.



Con un recorrido renovado, las dos llegadas destacadas en alto serán en las estaciones de esquí de La Molina y Vallter 2000, en los Pirineos de Girona, dos etapas que se disputarán en la tercera y cuarta jornadas y que pueden decidir el vencedor de la 98ª edición.



Aunque tampoco hay que pasar por alto la quinta etapa, una jornada larga, de 212,9 Km., entre las localidades pirenaicas de Llívia (Girona) y Vielha (Lleida).