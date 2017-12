“Creo que correré el Tour de Francia en 2018”: Rigoberto Urán

Redacción deportes

Rigoberto Urán se consagró como el mejor deportista del año, el galardón más importante que entrega el deporte colombiano. Con su alegría característica, el pedalista antioqueño recibió el premio y dio unas emotivas palabras en las que afirmó que más allá de los resultados, lo importante es disfrutar el día a día.

“Los últimos dos años he aprendido algo: nuestra felicidiad no puede depender de nuestros resultados. Porque yo siempre había querido correr el Tour de Francia y hace dos años lo estaba haciendo, pero no era feliz. Y ahí entendí que iba a correr y a disfrutar más allá de los resultados. Es claro que los equipos nos pagan para ganar, aunque somos seres humanos y debemos disfrutar todo lo que hacemos”, señaló el subcampeón del Tour de Francia 2017. (Rigoberto Urán es el Deportista del Año 2017)

“Yo quiero hacer un reconocimiento muy importante a los atletas paralímpicos, porque realmente ustedes sí son ejemplo. Nosotros a veces nos quejamos, pero ustedes nos enseñan más de lo que nosotros pudiéramos dar e imaginar. Quiero felicitarlos por eso, porque nos enseñan que nosotros a veces nos quejamos por tantas güevonadas (risas)”.

Así mismo, el pedalista del Cannondale confirmó que espera competir el Tour de Francia 2018 y sacar un buen resultado.

La temporada que viene: “Me imagino que 2018 será un año muy bueno, esperar ganar una carrera de tres semanas. Puede que pase, como puede que no. Lo importante es seguir disfrutando lo que hago. Yo creo que se va a correr el Tour de Francia ”.

Las críticas: “Uno siempre tiene la presión de la gente, pero es porque ellos quieren lo mejor para uno. A veces a uno le dan gatillo, pero es por el anhelo que tienen de ver a los deportistas triunfando. Lo diré siempre: no somos máquinas, somos seres humanos.

Carrera 2.1 Colombia Oro y Paz: “Va a ser lindo estar con la afición colombiana ya que nunca tenemos la posibilidad de compartir en competencia. Al país le hacía falta una carrera de esta categoría. Ahora lo importante es traer a los equipos europeos para que ellos vean la calidad de deportistas que tenemos. Y quién quita, sueño algún día con tener una carrera del World Tour. Mi equipo el Cannondale tiene que estar presente”.

Balance del deporte colombiano: “Hoy en día somos 18 ciclistas colombianos en Europa. Y somos 18 dando resultados. El deporte colombiano está creciendo en todas las disciplinas. Entonces, ¡qué más quieren pues!”.