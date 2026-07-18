Así quedó la clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la etapa 14:

Tadej Pogacar celebra tras cruzar como primero la meta de la etapa 14 del Tour de Francia 2026. Foto: AFP - THIBAULT CAMUS

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Tadej Pogačar volvió a demostrar este sábado por qué es el gran favorito al título del Tour de Francia 2026. El esloveno conquistó con autoridad la decimocuarta etapa gracias a un ataque incontestable en los últimos kilómetros, una fórmula que ha repetido con éxito durante los últimos años y que volvió a dejar sin respuesta a sus principales rivales.

El brillante rendimiento del jefe de filas del UAE Team Emirates en la llegada a Le Markstein también le permitió ampliar su ventaja en la clasificación general. Pogačar volvió a sacar tiempo sobre Jonas Vingegaard, quien continúa siendo su más cercano perseguidor en la lucha por el maillot amarillo a falta de varias jornadas decisivas.

Ahora, la diferencia entre ambos asciende a 4 minutos y 30 segundos en la clasificación general. El esloveno ha mostrado tener mejores piernas que el danés durante las etapas de alta montaña, aunque un mal día del líder todavía podría darle dramatismo a la definición de la ronda francesa en la última semana.

El podio provisional lo completa el belga Remco Evenepoel, quien se encuentra a 5 minutos y 4 segundos de Pogačar en la clasificación general. El corredor del Red Bull-BORA-hansgrohe vivió una jornada complicada este sábado y no consiguió responder al ritmo de los principales aspirantes al título.

El francés Paul Seixas ocupa la cuarta posición de la clasificación general, a 5 minutos y 19 segundos del líder, y además conserva el liderato de la clasificación de los jóvenes. Muy cerca del corredor del Decathlon aparece el español Juan Ayuso, del Lidl-Trek, a apenas tres segundos del codiciado maillot blanco.

El mejor colombiano de la clasificación general continúa siendo Egan Bernal. El cundinamarqués, líder del INEOS Netcompany, ocupa la undécima posición, a 15 minutos y 55 segundos de Tadej Pogačar, manteniéndose como el pedalista nacional mejor ubicado en la pelea por los puestos de honor.

Los otros colombianos que siguen en competencia, Harold Tejada, Sergio Higuita y Éiner Rubio, aparecen a más de una hora del maillot amarillo. Con las opciones de luchar por la general descartadas, el objetivo en las próximas jornadas será integrar escapadas y buscar un triunfo de etapa, especialmente en recorridos de media montaña.

El Tour de Francia 2026 continuará este domingo con una nueva etapa de alta montaña. El pelotón recorrerá 183,9 kilómetros entre Champagnole y Plateau de Solaison, en una exigente jornada con 4.701 metros de desnivel acumulado que podría volver a provocar diferencias entre los favoritos.

Así quedó la clasificación general del Tour de Francia 2026 tras la etapa 14:

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