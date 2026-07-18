Cuarta victoria de Tadej Pogačar en el Tour de Francia tras imponerse en la etapa 14

Tadaej Pogacar celebra su cuarta victoria de etapa en el Tour de Francia 2026. Foto: AFP - ANNE-CHRISTINE POUJOULAT

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Tadej Pogačar volvió a imponer su ley en el Tour de Francia 2026 al quedarse este sábado con la victoria en la decimocuarta etapa. El esloveno lanzó un ataque demoledor en el cierre, la fórmula que tantas veces le ha dado resultado, y cruzó la meta en solitario tras cuatro horas y siete segundos de pedaleo para consolidarse aún más como líder de la clasificación general.

Este nuevo triunfo se suma a los que el jefe de filas del UAE Team Emirates había conseguido previamente en la tercera, la sexta y la décima etapa de esta edición de la Grande Boucle. Todas esas victorias llegaron en recorridos de alta montaña, el terreno donde el vigente campeón de esta carrera suele confirmar por qué es el principal favorito al título.

Cuando restaban siete kilómetros para el final, Pogačar lanzó el ataque que dejó sin respuesta a los otros seis corredores que lo acompañaban en la cabeza de carrera. Jonas Vingegaard (Visma| Lease a Bike), su principal perseguidor en la clasificación general, intentó seguir su rueda, pero cedió metros y terminó relevándose con Paul Seixas e Isaac del Toro para minimizar las pérdidas respecto al líder.

Del Toro (UAE Team Emirates) cruzó en la segunda posición, 38 segundos después del dueño del maillot amarillo. Con el mismo tiempo también estuvo Seixas (Decathlon CMA CGM Team), quien completó el podio de la jornada.

Durante buena parte de la jornada, un grupo de cuatro ciclistas animó la escapada del día. El colombiano Einer Rubio, el noruego Tobias Halland Johannessen, el francés Valentin Paret-Peintre y el ecuatoriano Richard Carapaz protagonizaron la fuga, aunque en el último ascenso fueron cediendo uno a uno hasta que el pelotón neutralizó al último sobreviviente a 8,2 kilómetros de la llegada.

La decimocuarta fracción del Tour de Francia 2026 comenzó en Mulhouse, en el este de Francia, y concluyó, tras 155,3 kilómetros de intenso pedaleo, en la estación de Le Markstein. El recorrido presentó un desnivel acumulado de 3.941 metros, una exigencia que volvió a favorecer a los mejores escaladores del pelotón y seleccionó la lucha por la general.

El Tour continua este domingo con una nueva jornada de alta montaña que podría ampliar aún más las diferencias en la clasificación. El pelotón partirá desde Champagnole con destino al Plateau de Solaison, en un recorrido de 183,9 kilómetros y 4.701 metros de desnivel acumulado.

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