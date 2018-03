Daniel Felipe Martínez fue noqueado por un conductor mientras entrenaba en Italia

Redacción deportes

El ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez resultó gravemente herido luego de ser golpeado y noqueado por un conductor en las carreteras de Pistoia (Italia) cuando entrenaba con Julián Cardona, Miguel Ángel Flórez y Cristian Yustre. El pedalista de 21 años pasó la noche en la clínica, pero ya está fuera de peligro.

"Un señor en un automóvil nos invadió el carril y casi nos atropella al pasarnos. Le hicimos el reclamo: '¡Hey qué te pasa!'. El hombre nos tiró el carro y frenó en dos oportunidades haciendo el amague de echarnos el carro. Yustre y Martínez lo siguieron y cuando nosotros llegamos al lugar de los hechos, ambos ya estaban heridos. Todo pasó muy rápido y el hombre se nos perdió de la vista", le afirmó a este diario Cardona.

Hubo preocupación por el estado de salud de Martínez, pues cuando su entrenador Michele Bartoli lo llamó, el bogotano tenía amnesia y no recordaba hechos importantes de su vida de los últimos meses. "Llamé a Dani, parecía estar bien y reconoció mi voz, pero no recordaba nada del último tiempo. No se acordaba de su gran participación en la Vuelta a Cataluña ni de su traspaso a su nuevo equipo, Education First", le afirmó el italiano a Procycling news.

"Ya estoy bien gracias a Dios", le confirmó Martínez a este diario. "La amnesia fue sólo en ese momento. Daniel ya está bien y estamos tratando de que siga adelante y olvide lo ocurrido", agregó Cardona.

Martínez, de 21 años, es uno de los máximos prospectos del ciclismo colombiano. A principios de este año fichó por el Education First proveniente de Wilier Triestina. Viene de ser subcampeón de la contrarreloj individual de los Nacionales de Ruta por detrás de Egan Bernal, de ser décimo en la Colombia Oro y Paz y de un octavo puesto en la Vuelta a Cataluña. Un muy buen arranque en el World Tour.