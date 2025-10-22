Logo El Espectador
De Mariquita a Barranquilla en bicicleta y en 36 horas seguidas: el nuevo reto del Sherpa

El Gregario de Letras se mide a su desafío más extremo: mil kilómetros sin dormir. Más que una prueba física, es un ejercicio de resistencia interior, en el que la fuerza se escribe con fe y pedal.

Kevin Stiven Ramírez Quintero
Kevin Stiven Ramírez Quintero
22 de octubre de 2025 - 01:00 a. m.
Juan Camilo Sierra, en su anterior reto en el Alto de Letras. / Foto cortesía de Juan Camilo Sierra y @fotografoaltodeletras.
Juan Camilo Sierra, en su anterior reto en el Alto de Letras. / Foto cortesía de Juan Camilo Sierra y @fotografoaltodeletras.
Foto: Cortesía de Juan Camilo Sierra y @fotografoaltodeletras

Hay cuerpos que parecen hechos para resistir. No porque no duelan, sino porque saben conversar con el dolor hasta hacerlo parte del camino. En el ciclismo actual, el mundo se rinde ante el “atleta total”, esa criatura forjada por la ciencia del alto rendimiento, por la nutrición milimétrica, por los datos que desnudan cada pedalada y el ícono de esa especie es Tadej Pogačar: dominador en adoquín y alta montaña, alegre en el sufrimiento, feroz en la constancia.

Pero existe otra geografía del superatleta: la que no nace en...

Kevin Stiven Ramírez Quintero

Por Kevin Stiven Ramírez Quintero

Periodista y Podcaster. Adora la crónica, la cultura y hacer periodismo en la calle. Ganador del premio Simón Bolívar en 2021.@kevins_ramirezkramirez@elespectador.com

