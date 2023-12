Juliana Londoño: una estoica en bicicleta

Juliana Londoño, ciclista antioqueña de 18 años. Foto: Nelson Sierra Gutiérrez

Entre tímidos nos reconocemos. Cuando me acerqué a Juliana Londoño para pedirle unos minutos para hablar con ella su sonrisa se asomó con timidez y sus movimientos fueron medidos. Ahí pensé: “Debe tener pena”. Y mientras íbamos caminando para encontrar un lugar para la entrevista le pregunté si estar rodeada de cámaras le generaba timidez, y me contestó que sí. Las pocas palabras así lo reflejaban. Y por ahí creo que se refleja su humanidad, en ser una mujer convencida de sí misma, pero que a la vez tiene sus momentos de pena. Nada en nosotros es totalizante.

Caminando hacia el salón en el que se realizó la ceremonia del Deportista del Año, Juliana Londoño se encontró con Jorge Mauricio Vargas, presidente de la Federación de Ciclismo. Ambos se abrazaron, se nota que hay respeto por la labor que cada uno realiza, gratitud por el apoyo de él a ella y gratitud por las victorias de este año de ella para ella y para el ciclismo colombiano. “Joyita”, le decía. Y así le dicen todos. Y al final le tuve que preguntar que con sus 18 años y su carrera apenas viendo el alba cómo hacía para no dejarse seducir por esas sirenas de la fama, del reconocimiento, por el manejo de los medios y la presión que genera que la cataloguen como una promesa en un deporte que ha dado grandes hazañas para este país.

“Pues en un principio, digamos que me costaba más interactuar con las personas cuando me ponían así en entrevistas. Pero me han dicho que realmente como que me suelto muy bien. Y cuando me ponen así en público, digamos que sí es diferente. Me dan más nervios. Pero es bonito ver que mucha gente te admira y que ya tienes un reconocimiento”.

No fue el ciclismo el deporte que llevó originariamente a Juliana a ser pedalista. Desde los cinco años de edad fue patinadora y el ciclismo era parte de sus entrenamientos. Por mucho tiempo dijo que lo último a lo que se iba a dedicar sería a la bicicleta, pero ya vemos cómo es la vida, que siempre nos tumban las afirmaciones de una manera u otra. “Nunca digas: de esta agua no beberé”, dice el refrán.

Al patinaje, aunque hay un gran paréntesis en el que también hay que mencionar la gimnasia y la natación, llegó por su mamá, por Gloria Inés David, que junto con Edilson Londoño, su papá, han sido las personas que han apoyado cada esfuerzo y cada decisión que Juliana ha tomado para impulsar su carrera.

Se graduó del colegio, logró cumplir con sus obligaciones y con la recomendación que le hizo su mamá de no dejar abandonado su estudio. Y con doble jornada de entrenamientos, igual Juliana a las 9:00 de la noche se disponía a hacer las tareas para poder acostarse con la tranquilidad de haber cumplido y de no tener ningún pendiente en su vida.

“El pensamiento debe ser más fuerte que la materia, y la voluntad más poderosa que el sufrimiento físico o moral”, decía Zenón, considerado el padre del estoicismo, ese mismo que ha asumido Juliana para registrar en su corta carrera -porque apenas lleva dos años como ciclista- una etapa de la Vuelta al Futuro 2022 y la clasificación por puntos de esa misma edición, así como ser la campeona mundial júnior de ciclismo de pista, al ganar la medalla de oro de la prueba del ómnium femenino, y otra presea dorada en los Juegos Panamericanos.

Juliana sueña con competir en Europa. Se enorgullece de las victorias conseguidas hasta ahora, pero sabe que para perseguir otras más tiene que entrenar todos los días. Sabe que la disciplina es el valor que más la caracteriza, que es por el deporte que lo ha interiorizado y lo demuestra a diario con el compromiso que tiene con sus sueños, que son finalmente los que nos impulsan a tener una razón para cumplir con las obligaciones y los sacrificios que puedan implicar realizarlos.

