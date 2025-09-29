Diego Camargo: el campeón indestructible del Clásico RCN 2025

Con dos caídas y un pinchazo durante la competencia, y apenas diez segundos de ventaja sobre Wilson Peña, el boyacense resistió todos los golpes del camino para volver a la cima del ciclismo colombiano. Foto: Anderson Bonilla

Los segundos de suspenso terminaron con un rugido. La contrarreloj hacia Cristo Rey, última prueba del Clásico RCN 2025, fue un teatro de emociones. Los corredores subieron bajo un cielo caluroso que se nubló de tensión a cada pedalazo. Y en ese escenario, con un pinchazo de por medio y con Wilson Peña al acecho, Diego Andrés Camargo, nacido en Tuta hace 27 años, luchó contra las adversidades para mantener la camiseta amarilla, incluso sin saber si lo había logrado al cruzar la meta.

“¿Qué pasó?, preguntó, con el último aliento mientras...