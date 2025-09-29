Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Deportes
Ciclismo
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Diego Camargo: el campeón indestructible del Clásico RCN 2025

Con dos caídas y un pinchazo durante la competencia, y apenas diez segundos de ventaja sobre Wilson Peña, el boyacense resistió todos los golpes del camino para volver a la cima del ciclismo colombiano.

Juan Carlos Becerra
Juan Carlos Becerra
29 de septiembre de 2025 - 07:00 p. m.
Con dos caídas y un pinchazo durante la competencia, y apenas diez segundos de ventaja sobre Wilson Peña, el boyacense resistió todos los golpes del camino para volver a la cima del ciclismo colombiano.
Con dos caídas y un pinchazo durante la competencia, y apenas diez segundos de ventaja sobre Wilson Peña, el boyacense resistió todos los golpes del camino para volver a la cima del ciclismo colombiano.
Foto: Anderson Bonilla

Los segundos de suspenso terminaron con un rugido. La contrarreloj hacia Cristo Rey, última prueba del Clásico RCN 2025, fue un teatro de emociones. Los corredores subieron bajo un cielo caluroso que se nubló de tensión a cada pedalazo. Y en ese escenario, con un pinchazo de por medio y con Wilson Peña al acecho, Diego Andrés Camargo, nacido en Tuta hace 27 años, luchó contra las adversidades para mantener la camiseta amarilla, incluso sin saber si lo había logrado al cruzar la meta.

“¿Qué pasó?, preguntó, con el último aliento mientras...

Juan Carlos Becerra

Por Juan Carlos Becerra

Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com

Temas recomendados:

Diego Camargo

Clásico RCN

Rodrigo Contreras

Wilson Peña

Javier Jamaica

Team Medellín

Duelo de Titanes

Nu Colombia

Clásico RCN 2025

Clasificación General

Podio Clásico RCN

Contrarreloj individiual

2025

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.