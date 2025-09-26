¿Diego Camargo o Wilson Peña? Así está la carrera por el título en el Clásico RCN

El Clásico RCN 2025 entró en su recta final con Diego Camargo vestido de amarillo tras domar el Alto del Sifón. Wilson Peña acecha, Sistecrédito apuesta a la fuerza de su bloque y los rezagados buscan revancha en la montaña.
Foto: Clásico RCN
El Clásico RCN-Sistecrédito 2025 está viviendo días de pura intensidad. La edición 65 de una de las carreras más tradicionales en Colombia está cumpliendo con la promesa de emoción, montaña y sorpresas, y después de seis etapas la clasificación general dio un vuelco que dejó a Diego Camargo como nuevo líder y gran candidato al título. Pero nada está escrito: las carreteras del Eje Cafetero y el Valle del Cauca guardan trampas para todos, y todavía queda terreno para los valientes que quieran colocar su nombre en la historia.
La carrera hasta aquí: seis capítulos de emoción
El arranque en...
Por Juan Carlos Becerra
Periodista de la Universidad de Palermo de Argentina. Escribo sobre Tecnología y deportes, especialmente Futbol, Baloncesto y Fútbol Americano. Apasionado por la Música.@JuanBecerra24jbecerra@elespectador.com
