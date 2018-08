Diego Ochoa se quedó con la segunda etapa de la Vuelta a Colombia

Andrés Montes Alba/ @amontes023 - Enviado Vuelta a Colombia - Armenia

Las pequeñas fugas fueron las protagonistas durante la segunda etapa de la Vuelta a Colombia. Este martes se corrieron 162,7 kilómetros, saliendo desde Palmira y llegando a Armenia, en un trazado en el que se impuso Diego Ochoa (Epm-Scott), con un tiempo de 3:33:51, en una llegada al parque Sucre que al final se mostró accidentada.

A menos de un kilómetro de la línea de meta Juan Sebastián Molano, quien venía de ganar la primera etapa tuvo una caída que lo dejó fuera de la disputa en el embalaje final.

El líder de la carrera continúa siendo Rodrigo Contreras (Epm-Scott), quien figura primero de la clasificación general con un tiempo de siete horas, 52 minutos y 27 segundos. Superando por siete segundos a su compañero de filas Juan Pablo Suárez. El tercer lugar es para José Tito Hernández, del Indeportes Antioquia, a 14.

Muchas fugas sin ningún favorito. Este martes durante la segunda etapa de esta Vuelta a Colombia 2018, los que intentaron ser protagonistas fueron los corredores del Team Illuminate.

Al comienzo de la jornada, el estadounidense Chris Horner se vio involucrado en una caída que lo sacó del pelotón al que le costó llegar. El corredor de 46 años, quien es el más longevo de esta competencia, se vio varias veces fuera del lote.

Sin embargo, uno de sus compañeros de escuadra Simon Pellaud se escapó al kilómetro 25 de carrera con un puñado de otros cinco corredores. El suizo a falta de 15 kilómetros estaba en solitario con una diferencia de un minuto y 15 segundos, que se fue acortando hasta que el grupo lo superó y sobrepasó.

Una llegada en el parque Sucre en la que Ochoa, quien es hijo de Israel 'el Rápido' Ochoa, quien disputó más de ocho vueltas a Colombia y que se mantuvo como uno de los corredores con más edad en disputar esta competencia.

"Estoy contento por el trabajo de hoy, el equipo me dejó guardar fuerzas para poder disputar el final y me alegra haberles dado esta victoria. Hoy quise pelearlo porque no me considero tanto un sprint de velocidad sino más bien de potencia", apuntó el corredor a quien ahora le apodan el rapidito.

Este miércoles la vuelta saldrá desde Armenia rumbo a Manizales, con un trazado de 187,8 kilómetros que pasará por las poblaciones de Tebaida, La Paila, Cartago, Santa Rosa de Cabal y Chinchina.