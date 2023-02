Dubán Bobadilla sobre su caso de dopaje: “no estaba en la rosca”

Dubán Bobadilla en el Clásico RCN el año pasado. Foto: Clásico RCN

La Federación Colombiana de Ciclismo (FCC) determinó este jueves suspender provisionalmente a Dubán Bobadilla, del Team Nativos, luego de que el pedalista bogotano dio positivo en un control al dopaje que le tomaron el 10 de octubre de 2022 fuera de competencia.

A Bobadilla, según indicó la FCC, se le encontraron rastros de CERA-EPO. Esta es una sustancia estimulante y que ayuda a que los deportistas mejoren su rendimiento. Su uso está prohibido desde 2005 por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

El ciclista Dubán Bobadilla dio positivo en un control de dopaje.



Ante esta situación, el ciclista se pronunció en la tarde de este jueves a través de un comunicado en el que reconoció la situación y anunció que se retira con su consciencia tranquila al haber disfrutado su proceso.

“El ciclismo en Colombia se maneja de otra manera con grandes nombres, personas, marcas, equipos y al no estar en la ‘rosca’ o no tener las suficientes influencias, llevas del ‘bulto’ al ser la piedra en el zapato de grandes personas, dirigentes, equipos, marcas y patrocinadores”, aseguró Bobadilla.

Dubán Bobadilla agregó que: “Gracias a Dios conté con los suficientes recursos para estar en igual condiciones que ellos, pero eres el damnificado al no regalarte por un peso o dejarte ayudar sin ningún motivo. Tienes que pagar los platos rotos”.

El bogotano, además, comentó los controles antidopaje se los realizaron en la madrugada y a altas horas de la noche. Por lo que espera, dijo, que esto también se le haya hecho a los demás deportistas. “Soy feliz con lo que hice. Me disfruté este bonito proceso y soy consciente de lo que arriesgué, pero me retiro feliz. Solo Dios sabe para qué me tiene. Creo que aporté mi granito de arena. No es un adiós, es un hasta pronto”, agregó el deportista.

El deportista de 25 años destacó en el Clásico RCN de 2022. Allí se llevó la victoria en la etapa reina y quedó en el segundo puesto de la general. El campeón de la carrera, Aldemar Reyes, quedó a tan solo cuatro segundos del bogotano.

