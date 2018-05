Dumoulin llega con ventaja a los primeros exámenes de montaña del Giro de Italia

AFP

El holandés Tom Dumoulin (Sunweb) llega con ventaja a las primeras jornadas de montaña del Giro de Italia, que espera con tres exámenes con final en alto donde los favoritos deberán mostrar sus cartas para la general tras el tríptico de Israel, donde el reloj de Jerusalén puso en ventaja al defensor del título.



El Giro llegó a Sicilia después de tres días en Tierra Santa. Una jornada de descanso que trasladó a toda la caravana en cuatro aviones hasta Catania, dará paso a etapas que van a poner a prueba a los candidatos a la maglia rosa, con montaña y finales en alto en el Etna, Santuario de Montevergine di Mercogliano y Gran Sasso d'Italia.



La general se filtrará en este primera semana con tres pruebas de envergadura que delatarán el estado de forma de cada aspirante. De momento, Tom Dumoulin, defensor del título, fue el más beneficiado del periplo israelí.



La crono de Jerusalén le regaló a la "Mariposa de Maastricht" un buen puñado de segundos ante sus rivales directos. Nada decisivo con todo el Giro por delante, pero Dumoulin afrontará los primeros duelos con 34 segundos sobre Pinot, 38 respecto a Froome y 51 por delante de Fabio Aru.



Dumoulin no falló contra el crono y aún tendrá otra prueba favorable que le viene de maravilla en la cita de Trento, en la decimosexta etapa con un reto de 34,2 kilómetros de esfuerzo individual donde sacará de nuevo tiempo a sus enemigos de la general.



Hasta esa cita clave muchas etapas trascendentes. Para empezar, este martes en Sicilia 191 kilómetros en un recorrido "pestoso" plagado de cotas entre Catanaia y Caltagirone. Al final puede haber batalla con la subida no puntuable a San Bartolomeo, antes de la rampa final llegando a Caltagirone, donde espera un kilómetro al 8,3% y tramos de hasta el 14.



Tampoco será un paseo militar la jornada del miércoles entre Agrigento y Santa Ninfa, jornada corta y ondulada de 163 kilómetros que termina en un muro exigente, pero la atención se concentrará el jueves en la sexta etapa entre Caltanissetta y el Etna.



El pelotón afrontará una subida al volcán de 15 kilómetros con una pendiente media del 6,5 por ciento hasta el observatorio astrofísico. Los primeros 5,5 kilómetros seleccionarán con sus tramos que llegan gasta el 16 por ciento.



Después, el puerto suaviza hasta llegar el kilómetro 10, donde los favoritos se pelearán en rampas de hasta el 14 por ciento. Ya no quedarán rampas tan duras hasta meta, pero cada uno habrá dejado ya constancia de sus fuerzas.



El fin de semana promete sensaciones fuertes. El sábado, la octava etapa de 209 kilómetros entre Praia a Mare y el alto del Santuario de Montevergine di Mercogliano pondrá en escena un esfuerzo a través de 17,1 kilómetros al 5 por ciento, con rampas de hasta el 10 en una carretera que encadena un buen número de curvas de herradura.



Y el domingo se cierra la semana con la novena jornada entre Pesco Sannita y Gran Sasso d'Italia. Un viaje de 225 kilómetros y un puerto interminable al final de 26,5 kilómetros, que incluye tramos del 13 por ciento de desnivel. Una prueba de fondo donde los favoritos de la general se verán las caras.



El australiano Rohan Dennis (BMC) saldrá este martes en la cuarta etapa entre Catania y Caltagironi, de 198 kilómetros, con la maglia rosa. Dumoulin le sigue a 1 segundo y el portugués José Gonçalves es tercero (Katusha) a 13. El primer español, Pello Bilbao (Astana), es quinto a 19.