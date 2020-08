El ciclista neerlandés aprovechó las redes sociales para disculparse y aseguró que piensa a toda hora en su compatriota, quien se encuentra en coma inducido.

El ciclista neerlandés Dylan Groenewegen (Jumbo Visma), que provocó la espeluznante caída de Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) durante la Vuelta a Polonia, se disculpó este jueves a través de su cuenta de twitter asegurando que no era su intención causar dicho accidente y que pienso en su compatriota todo el tiempo.

"Creo que es terrible lo que sucedió. No encuentro las palabras para describir cuánto lo siento por Fabio y los demás que se cayeron o que se vieron afectados. Ahora mismo la salud de él es lo más importante. No me lo puedo sacar de la cabeza", escribió Groenewegen en la red social.

El miércoles, en la primera etapa de la Vuelta a Polonia, Jakobsen se vio cerrado poco antes de la línea de meta por Groenewegen en un esprint a toda velocidad, en un falso llano descendente, y salió despedido por encima de las vallas publicitarias.

Ik vind het verschrikkelijk wat er gisteren gebeurd is. Ik kan de woorden niet vinden om te beschrijven hoe erg ik het vind voor Fabio en anderen die zijn gevallen of geraakt.



Op dit moment is vooral de gezondheid van Fabio het allerbelangrijkste. Ik denk aan hem, constant. — Dylan Groenewegen (@GroenewegenD) August 6, 2020

En coma inducido con un pronóstico vital comprometido, el corredor, que sufre numerosas fracturas en la cara y el cráneo, fue operado durante cinco horas por la noche y ahora estaría fuera de peligro según el médico de la carrera, citado por la prensa polaca.

Esto no ha impedido que Patrick Lefevere, director del Deceuninck, haya interpuesto una denuncia ante la UCI y la policía polaca.

Le puede interesar: El Deceuninck interpuso una denuncia contra Groenewegen

Muchas voces del ciclismo piden que Groenewegen sea sancionado de por vida por su conducta antideportiva, mientras que él se limita a decir que fue una situación de carrera y que no quería que nada esto sucediera.